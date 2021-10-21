Источник: новейший пистолет Лебедева первым в МВД получит спецназ "Гром"

В "Калашникове" ранее сообщили, что готовы приступить к его серийному производству в кратчайшие сроки

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Новейший 9-миллиметровый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), разработанный группой компаний (ГК) "Калашников", первыми на вооружение получат сотрудники спецподразделения Министерства внутренних дел (МВД) России "Гром". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время специальным подразделениям МВД России поставляется пистолет Ярыгина, но ПЛК уже принят на вооружение МВД, и первыми его получат в спецназе "Гром", - сказал он в кулуарах Международной выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2021".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в пресс-службе "Калашникова" ТАСС сообщили, что МВД приняло на вооружение ПЛК и ГК готова приступить к его серийному производству в кратчайшие сроки.

Согласно данным "Калашников медиа", общая длина пистолета ПЛК составляет 180 мм, длина ствола - 92 мм, масса - 0,71 кг, емкость магазина - 14 патронов. В качестве боеприпаса применяется патрон 9х19. Компактные размеры позволяют применять ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб, а наличие планки Пикатинни обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета.