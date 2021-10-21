МВД приняло на вооружение компактный пистолет Лебедева

В "Калашникове" сообщили, что готовы приступить к серийному производству пистолета в кратчайшие сроки

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел России приняло на вооружение новейший 9-миллиметровый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), разработанный группой компаний (ГК) "Калашников". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе "Калашникова".

"Подтверждаем принятие пистолета [ПЛК] на вооружение МВД", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в "Калашникове", ГК готова приступить к серийному производству ПЛК в кратчайшие сроки. "Предприятие завершило технологическую подготовку к серийному производству ПЛК", - добавили в пресс-службе.

Переоснащение МВД на новый пистолет ПЛК вызвано недостаточной мощностью патрона штатного пистолета Макарова (ПМ), сообщил ТАСС источник в ОПК. "Патрон 9х18 мм ПМ не отвечает современным требованиям по пробивной способности и останавливающему действию. ПЛК выполнен под патрон 9х19, который является современным "золотым стандартом" пистолетных боеприпасов. На ПЛК возможна установка тактического фонаря и лазерного целеуказателя, у него значительно большая емкость магазина и двусторонние органы управления - это существенно повышает эффективность выполнения боевых задач", - сообщил источник.

Компактные размеры позволяют применять ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб, а наличие планки Пикатинни обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета.

Согласно данным "Калашников медиа", общая длина пистолета ПЛК составляет 180 мм, длина ствола - 92 мм, масса - 0,71 кг, емкость магазина - 14 патронов. В качестве боеприпаса применяется патрон 9х19.