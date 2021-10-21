Защиты от сверхточных боеприпасов нет

Российские ударные беспилотники будут наводить на цель сверхточные боеприпасы — снаряды «Краснополь» и мины «Грань».

В реальном боестолкновении защититься от таких снарядов и мин практически невозможно — в отличие от ракет их нельзя перехватить средствами ПВО или поставить им радиоэлектронные помехи. Эксперты отмечают, что в Сирии российские управляемые снаряды и мины оказались одними из самых эффективных средств уничтожения боевиков.

В ходе стратегических учений «Запад-2021» новые мины «Грань», а также управляемые снаряды «Краснополь» наводили на цель с помощью беспилотников «Орион» (еще он называется «Иноходец») и «Форпост-Р», рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

БПЛА находили для артиллеристов цели и передавали их координаты на командные пункты. Дальше дронам надо было подсветить их лазером — это обеспечило поражение с первых выстрелов.

Удары по условному противнику высокоточных боеприпасов, в том числе и новейших 120-миллиметровых управляемых мин «Грань», были признаны успешными. По сценарию учений, 152-миллиметровые орудия и 120-миллиметровые минометы обеспечивали огневое прикрытие маневренных действий обороняющихся подразделений.