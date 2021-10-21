Талибы появились в Москве и на границе с ОДКБ

Столицу России из Кабула прибыла делегация движения «Талибан» (запрещено в РФ) на третью встречу «Московского формата» по Афганистану.

Консультации пройдут в «Президент-Отеле», делегацию исламистов возглавляет заместитель председателя временного правительства Афганистана мавлави Абдул Салам Ханафи, в нее также входит несколько министров, в том числе глава МИД Ахмадулла Муттаки.

Талибы прошли в здание отеля, не отвечая на вопросы прессы.

Движение «Талибан» направило группу из 130 боевиков в уезд Шахрибузург афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщает ИА «Азия плюс» со ссылкой на источники, пишет Eadaily.

Шахрибузург граничит с районом Шамсиддин Шохин Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана.

По заявлению представителя «Талибана», группировка направлена для усиления пограничного контроля на границе с Таджикистаном.

Источники в Таджикистане и Афганистане утверждают, что в Шахрибузург направлены боевики группировки «Ансоруллах» (организация запрещена в РФ) или, как их называют, «таджикские талибы», которые официальным Душанбе объявлены в международный розыск. Боевики «Ансоруллах» под командованием Махди Арсалана недавно покинули территорию афганского Дарваза. Сообщалось, что руководство «Талибана» перебросило их в Файзабад, административный центр афганского Бадахшана.

«Талибы демонстративно перебросили боевиков группировки „Ансоруллах“ из Дарваза в Файзабад, чтобы продемонстрировать свою благонадежность таджикским властям. Однако нам стало известно, что 130 боевиков Махди Арсалана из Файзабада сразу переправили в Шахрибузург. Еще 70 боевиков группировки были размещены в афганском Шугнане», — сообщил источник в Управлении погранвойск Таджикистана.