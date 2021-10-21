Главком Сухопутных войск РФ проведет встречу с министром обороны Южной Кореи

На встрече обсудят проведение совместных учений и обучение корейских офицеров в России

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков обсудит со своим южной корейским коллегой Нам Ён Сином и министром обороны страны Со Уком военное сотрудничество между двумя странами, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерского департамента информации, делегация во главе с Салюковым прибыла в Корею для участия в Сеульской международной выставке "ADEX-2021".

"В ходе визита запланирована встреча с министром национальной обороны Кореи генералом Со Уком и командующим сухопутными войсками генералом Нам Ён Сином", - отмечается в сообщении.

Как сообщают в департаменте, основными темами встреч станут "вопросы развития сотрудничества между главным командованием Сухопутных войск ВС РФ и командованием сухопутными войсками Республики Корея, обучения корейских офицеров в вузах Минобороны России, проведения совместных мероприятий боевой подготовки, в том числе учений, а также участие корейских военнослужащих в проведении армейских международных играх".

Визит пройдет на фоне сообщений об испытаниях КНДР баллистических ракет. Так, по сообщениям СМИ со ссылкой на объединённый комитет начальников штабов армии Южной Кореи, КНДР испытала во вторник баллистическую ракету малого радиуса действия. Пуск вызвал озабоченность Токио, где считают, что ракета могла быть запущена с подводной лодки. Северная Корея за последние несколько месяцев провела ряд пусков ракет различного класса.