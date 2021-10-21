В Совбезе РФ предлагают ужесточить наказание за распространение фейков в интернете

Для мониторинга сети могут использовать искусственный интеллект

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Эксперты Совбеза России предлагают принять дополнительные меры для борьбы с публикуемыми в интернете фейками, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

Вопросы противодействия распространению в интернете заведомо ложной информации, наносящей ущерб нацбезопасности страны, были рассмотрены научным советом Совбеза РФ.

"Предложено усилить персональную ответственность владельцев и пользователей информационных ресурсов за размещение заведомо ложной информации, наносящей в условиях общей доступности ущерб безопасности и национальным интересам Российской Федерации", - заявил Аношин.

По его словам, также обсуждена возможность создания "специализированных программно-аппаратных комплексов, в том числе с использованием систем искусственного интеллекта" для автоматизации мониторинга сети и оперативного выявления источников распространения фейков.

"Эксперты Совета Безопасности подчеркнули, что современный уровень развития информационных технологий существенно расширяет потенциальные масштабы распространения деструктивного контента, направленного на провоцирование различного рода угроз и устрашение населения, обеспечивает возможности для оказания дистанционного влияния на различные социальные группы", - сказал Аношин.

С 1 апреля 2020 года в УК РФ введена статья 207.1, которая предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. В качестве наказания по этой статье возможен штраф от 300 до 700 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, а также ограничение свободы на срок до трех лет.