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Известия.ru

Украинские военные провели учения вблизи границы с Крымом

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Источник изображения: Фото: facebook.com/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Украинские военные провели учения по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника на полигоне в Херсонской области, около границы с Крымом. Об этом сообщила в среду, 20 октября, пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины в Facebook.

«В группировке войск «Юг», которое подчинено командованию объединенных сил ВСУ, на одном из самых угрожающих направлений проведена тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника», — указано в заявлении.

Отмечается, что данное мероприятие прошло на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области, который располагается неподалеку от границы с Крымом.

Согласно приведенным данным пресс-службы, военные на учениях смогли продемонстрировать практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям. При этом в ВС Украины добавили, что подобные мероприятия проводятся еженедельно, их цель — поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов.

Ранее, 6 октября, украинские военнослужащие также провели учения на границе с Крымом, в ходе которых тренировались наносить ракетные удары. Тогда расчеты тактических ракетных комплексов «Точка-У» уверенно показали хорошую подготовку исходных данных для ракетной стрельбы, а также перевод комплексов из походного положения в боевое, добавили в пресс-службе ВС Украины.

22 сентября на Украине начались военные учения при участии стран НАТО. В стратегических командно-штабных учениях «Объединенные усилия – 2021» приняли участие 15 государств. Маневры завершились 30 сентября.

Вместе с тем 14 октября экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что страна должна разработать план возвращения Крыма и Донбасса с использованием оружия и военных. По его словам, стране необходимо формально закрепить стратегию «деокуппации» указанных территорий.

В тот же день сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Кивитиди отметила, что украинским политикам необходимо подумать о разных народах, которые живут на полуострове, — все они на референдуме сами приняли решение воссоединиться с Россией. Она добавила, что политикам также надо ознакомиться с Конституцией России и Уголовным кодексом.


Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение.

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