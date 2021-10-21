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ТАСС

Два российских Су-30 сопроводили самолеты ВВС США над Черным морем

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Истребитель СУ-30
Истребитель СУ-30.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Два российских истребителя Су-30 сопроводили два бомбардировщика В-1В и два самолета-заправщика KC-135 ВВС США над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"19 октября 2021 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря.

В Минобороны отметили, что после разворота иностранных военных самолетов от госграницы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

"Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в Минобороны.

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