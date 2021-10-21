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Газета.ru

На замену "Макарову": полиция приняла на вооружение новый пистолет

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Источник изображения: Алексей Сухоруков/РИА "Новости"

МВД РФ получит пистолет Лебедева вместо старого ПМ

МВД приняло на вооружение новый пистолет Лебедева компактный - ПЛК. Он заменит «морально устаревший» пистолет Макарова, который используется уже более 70 лет. Новый пистолет подходит для скрытого ношения и стреляет боеприпасами 9x19 мм. Старый ПМ был разработан вскоре после окончания Второй Мировой войны на основе немецкого Walther PP.

Новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) принят на вооружение МВД России. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Оружие должно стать заменой «морально устаревшего» пистолета Макарова (ПМ), который использовался советскими и российскими правоохранительными органами на протяжении более чем 70 лет.

Пистолет Лебедева был разработан концерном «Калашников». Компактная версия отличается от базовой уменьшенной массой и размерами. Он снаряжается магазином с 14 боеприпасами 9x19 мм. ПЛК подходит для скрытого ношения.

В мае другая версия пистолета Лебедева - модульная МПЛ, была принята на вооружение Росгвардией. Пистолет и его модификация МПЛ-1 отличаются двусторонним расположением органов управления. Благодаря низко расположенному стволу пистолет при выстрелах меньше подбрасывает вверх и скорость прицельной стрельбы повышается.

До конца 2021 года на рынке должна появиться также травматическая версия пистолета Лебедева - ПЛК-Т. Пистолет был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» и уже прошел сертификацию.

Гражданская версия ПЛК предназначается для самообороны, тренировок и спортивно-развлекательной стрельбы. Создатели пистолета ожидают, что он станет таким же массовым, как травматический пистолет Макарова. Огнестрельный ПМ по-прежнему находится на вооружении и является в России таким же знаковым оружием, как и автомат Калашникова.

Старичок Макаров

Самозарядный 9-мм пистолет Макарова был разработан Николаем Федоровичем Макаровым еще в 1948 году, а на вооружение ПМ был принят в 1951-м. Именно это оружие является табельным в российских Вооруженных силах и МВД, а также ряде бывших советских республик. Основой для создания нового советского пистолета стал германский Walther PP, выпускавшийся с 1929 года.

Макаров упростил конструкцию «вальтера», сделав ее менее прихотливой и более надежной.

ПМ изначально создавался как личное оружие для высшего командного состава, а офицеров в звании от младшего лейтенанта до полковника предполагалось вооружать пистолетами Стечкина. Однако в итоге ПМ стал оружием милиционеров и офицеров советской армии. ПМ обладает хорошей кучностью - при стрельбе на 25 м стандартными патронами радиус рассеивания составляет всего 75 мм, а на 50 метров - 160 мм. На дистанции 10 м радиус рассеивания - 35 мм.

На базе пистолета Макарова разработано большое количество боевых, служебных и гражданских модификаций: спортивно-тренировочный пистолет ИЖ-70, модификация «Скиф» с полимерной рамкой, разнокалиберные газовые и сигнальные пистолеты.

Кроме России, пистолеты на базе ПМ производились также в ГДР, после - в объединенной Германии, а также в Болгарии и КНР.

Пистолет ПМ имелся в каждом наборе оборудования космонавта на кораблях «Восток», и именно он стал первым стрелковым оружием, побывавшим в космосе.

Однажды Минобороны России уже решило заменить пистолет Макарова. Конкурс был объявлен в 1990 году, спустя 10 лет победил пистолет Ярыгина, а в 2003 году он принят на вооружение. Массовым в войсках этот пистолет так и не стал - в основном его используют Федеральная служба судебных приставов и прокуратура для личной защиты судей и прокуроров.


Иван Жуковский

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