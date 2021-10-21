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ЦАМТО

"Укрспецэкспорт" отгрузил танк БМ "Оплот" американскому заказчику

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Танк Т-84 "Оплот"
Танк Т-84 "Оплот".
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

ЦАМТО, 20 октября. Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", отгрузила заказчику танк БМ "Оплот", сообщила 19 октября пресс-служба ГК "Укрспецэкспорт".

БМ "Оплот" – это основной боевой танк украинского производства. Боевую машину изготавливают на заводе им. В.А.Малышева.

Танк предназначен для борьбы со всеми видами наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.

Танк может выполнять боевые задачи в различных климатических, метеорологических и дорожных условиях, в том числе при запыленности воздуха, в диапазоне температур окружающей среды от -40 до + 55 град. С при относительной влажности воздуха до 98% и высоте до 3000 м над уровнем моря.

Генеральный директор ГК "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря отметил, что танк отгружен в США в рамках выполнения контракта на изготовление и поставку этой боевой машины американскому заказчику.

Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации, говорится в сообщении пресс-службы ГК "Укрспецэкспорт".

Как уточняют СМИ, танк "Оплот" обошелся американскому заказчику в 7 млн. долл. в рамках контракта, который был заключен еще в 2018 году. По оценке Defense Express, возможная причина задержки поставки связана с тем, что одна из компаний не давала разрешения на реэкспорт своих технологий в США.

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Страны
США
Украина
Продукция
Т-84 Оплот
Компании
Завод им. Малышева
Укроборонпром
Укрспецэкспорт
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