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ЦАМТО

ВВС Индии получили очередную партию истребителей "Рафаль"

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Источник изображения: Фото: france24.com

ЦАМТО, 20 октября. По информации индийских СМИ, на авиабазу ВВС Индии "Джамнагар", совершив перелет с авиабазы "Бордо-Мериньяк" во Франции, прибыла очередная партия истребителей "Рафаль" производства Dassault Aviation.

На маршруте перелета истребители сопровождали многоцелевые транспорты-заправщики A-330 MRTT ВВС ОАЭ, которые производили их дозаправку в воздухе.

Таким образом, общее количество прибывших в Индию истребителей "Рафаль" увеличилось до 29 ед. Вновь прибывшие самолеты поступят на вооружение 17-й истребительной эскадрильи "Золотые Стрелы" (а/б "Амбала") и 101-й истребительной эскадрильи "Фэлконс (а/б "Хасимара"). Как планируется, следующая партия из трех самолетов прибудет в Индию в первой половине декабря, а последние три – к 26 января 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии подписало с компанией Dassault Aviation контракт на поставку 36 истребителей "Рафаль" 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро (8,5 млрд. долл.). Из 36 самолетов, выполненных в конфигурации, соответствующей требованиям ВВС Индии, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – двухместной.

Первые пять истребителей "Рафаль" (три одноместных и два двухместных) приземлились на авиабазе "Амбала", где размещается 17-я истребительная эскадрилья "Золотые Стрелы", 29 июля 2020 года. Официальная церемония принятия первых самолетов на вооружение ВВС Индии состоялась 10 сентября 2020 года.

Ранее группа MBDA уже поставила на базу "Амбала" предусмотренные контрактом боеприпасы, включая управляемые ракеты класса "воздух-воздух" MICA и "Метеор", крылатые ракеты "Скальп" / "Сторм Шэдоу". Командование ВВС также ведет переговоры с французской Safran Electronics & Defense о закупке около 300 ед. модульных боеприпасов AASM (HAMMER) класса "воздух-земля".

В настоящее время в боевом составе ВВС Индии имеется 28 истребительных эскадрилий, что на 14 меньше, чем санкционировало руководство страны. К 2023 году это число, вероятно, еще больше снизится в связи с необходимостью снятия с вооружения устаревших МиГ-21 и "Ягуар".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
ОАЭ
Франция
Продукция
Rafale
МиГ-21
Компании
Dassault
Leonardo
MBDA
Safran
Проекты
2020-й год
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