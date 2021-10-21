Войти
ЦАМТО

Корпоративный центр дивизиона транспортной авиации ОАК объединяется с заводами дивизиона

658
0
0
Постройка на АО "Авиастар-СП" очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (предположительный заводской номер 0205). Ульяновск, май 2020 года
Постройка на АО "Авиастар-СП" очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (предположительный заводской номер 0205). Ульяновск, май 2020 года.
Источник изображения: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ЦАМТО, 20 октября. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в состав Госкорпорации Ростех) продолжает централизацию управления входящими в корпорацию предприятиями.

К головной компании дивизиона транспортной авиации ОАК – ПАО "Ил" – присоединяются и будут продолжать свою деятельность уже в статусе филиалов следующие предприятия дивизиона: АО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева". К ПАО "Ил" также присоединяются АО "Ил-Ресурс" и АО "ОАК-ТС". Такие решения были приняты в июне 2021 года на собраниях акционеров соответствующих обществ. Заявления о внесении соответствующих записей в ЕГРЮЛ будут направлены в Федеральную налоговую службу до конца октября.

Согласно ранее принятым решениям совета директоров ПАО "Ил", у общества в Ульяновске будет "Филиал ПАО "Ил" – Авиастар", в Жуковском – "Филиал ПАО "Ил" в г.Жуковском им. В.М.Мясищева", в Воронеже "Филиал ПАО "Ил" – ВАСО".

"Объединение предприятий дивизиона призвано упростить управление программами транспортной авиации, повысить эффективность работы дивизиона в целом и существенно снизить управленческие издержки", – отметил первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой. "Более тесное взаимодействие между КБ, опытным производством, серийными предприятиями и летно-испытательной базой в Жуковском в рамках единой структуры позволит выстроить бесшовный процесс внедрения конструкторских разработок в серию, а также расширить возможности опытного производства для того, чтобы быстрее создавать новые образцы техники. При этом профильные компетенции, направления производственной и конструкторской деятельности объединяемых предприятий, а также социальные гарантии для работников сохраняются", – подчеркнул глава дивизиона транспортной авиации Сергей Ярковой.

Централизация управления предприятиями ОАК проводится с целью исключения дублирующих административных функций, сокращения издержек, создания общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширения кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. При этом авторитетные конструкторские школы продолжают развиваться.

Напомним, что в июле 2020 года по решению собрания акционеров ПАО "Ил" полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) в отношении ПАО "Ил" были переданы в ПАО "ОАК".

В рамках корпоративной трансформации в ОАК ранее также были переданы функции ЕИО головной компании дивизиона военной авиации ПАО "Компания "Сухой" и центра дивизиона стратегической авиации ПАО "Туполев".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Авиастар-СП
ВАСО
Ил
ОАК
Сухой ПАО
Туполев
ЭМЗ Мясищева
Проекты
2020-й год
Похожие новости
11.06.2015
ОАК на авиасалоне в Ле Бурже покажет "живой" SSJ100 и Т-50
22.04.2015
Все ниже и ниже — часть II
16.12.2014
Обретая небо
17.08.2011
Объединенная авиастроительная корпорация рассчитывает поставлять Минобороны РФ более 20 самолетов в год - Погосян
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 12:01
Неразрешимые противоречия уничтожают единство
  • 21.10 11:00
  • 62
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 21.10 10:20
  • 401
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 08:13
  • 75
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 21.10 08:07
  • 10
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 21.10 06:02
  • 1
В России спустили на воду вертолетный корабль проекта 14400
  • 20.10 17:52
  • 32
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 20.10 17:12
  • 1
Украина отправила основной боевой танк «Оплот» в США
  • 20.10 17:10
  • 2
Боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" "протестируют" в 2022 году - главком Сухопутных войск РФ
  • 20.10 16:57
  • 2
Евросоюз намерен вбить гвоздь в гроб НАТО
  • 20.10 16:26
  • 1
Российскую ракету «Оникс» модернизировали
  • 20.10 16:17
  • 1
Китай испытал мощнейший в мире монолитный твердотопливный ракетный двигатель
  • 20.10 12:38
  • 0
США озадачены возможностями гиперзвукового оружия России и Китая
  • 20.10 08:58
  • 2274
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.10 05:16
  • 1
«Спрут-СДМ1»: Россия готовит десантирование легкого танка