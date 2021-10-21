Корпоративный центр дивизиона транспортной авиации ОАК объединяется с заводами дивизиона

ЦАМТО, 20 октября. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в состав Госкорпорации Ростех) продолжает централизацию управления входящими в корпорацию предприятиями.

К головной компании дивизиона транспортной авиации ОАК – ПАО "Ил" – присоединяются и будут продолжать свою деятельность уже в статусе филиалов следующие предприятия дивизиона: АО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева". К ПАО "Ил" также присоединяются АО "Ил-Ресурс" и АО "ОАК-ТС". Такие решения были приняты в июне 2021 года на собраниях акционеров соответствующих обществ. Заявления о внесении соответствующих записей в ЕГРЮЛ будут направлены в Федеральную налоговую службу до конца октября.

Согласно ранее принятым решениям совета директоров ПАО "Ил", у общества в Ульяновске будет "Филиал ПАО "Ил" – Авиастар", в Жуковском – "Филиал ПАО "Ил" в г.Жуковском им. В.М.Мясищева", в Воронеже "Филиал ПАО "Ил" – ВАСО".

"Объединение предприятий дивизиона призвано упростить управление программами транспортной авиации, повысить эффективность работы дивизиона в целом и существенно снизить управленческие издержки", – отметил первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой. "Более тесное взаимодействие между КБ, опытным производством, серийными предприятиями и летно-испытательной базой в Жуковском в рамках единой структуры позволит выстроить бесшовный процесс внедрения конструкторских разработок в серию, а также расширить возможности опытного производства для того, чтобы быстрее создавать новые образцы техники. При этом профильные компетенции, направления производственной и конструкторской деятельности объединяемых предприятий, а также социальные гарантии для работников сохраняются", – подчеркнул глава дивизиона транспортной авиации Сергей Ярковой.

Централизация управления предприятиями ОАК проводится с целью исключения дублирующих административных функций, сокращения издержек, создания общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширения кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. При этом авторитетные конструкторские школы продолжают развиваться.

Напомним, что в июле 2020 года по решению собрания акционеров ПАО "Ил" полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) в отношении ПАО "Ил" были переданы в ПАО "ОАК".

В рамках корпоративной трансформации в ОАК ранее также были переданы функции ЕИО головной компании дивизиона военной авиации ПАО "Компания "Сухой" и центра дивизиона стратегической авиации ПАО "Туполев".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".