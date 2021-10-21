Соединение МТО ЦВО в Сибири получило по гособоронзаказу 10 новейших топливозаправщиков

ЦАМТО, 20 октября. В соединение МТО ЦВО, дислоцированное в Кемеровской области, поступили по гособоронзаказу 10 новейших топливозаправщиков на базе автомобилей КамАЗ-63501 и КамАЗ-5350.

На шасси КамАЗ-63501 размещается автоцистерна АЦ-14-63501 которая может эксплуатироваться при температуре от -40 до +50 град. С, а также выдерживать попадание пули автомата Калашникова калибра 7,62 мм, поскольку создана с применением специального самозатягивающегося полимерного материала.

Заправочный механизм автоцистерны обеспечивает одновременную заправку четырех единиц техники со скоростью 600 литров в минуту. Общий объем цистерны – 14 м3.

На шасси КамАЗ-5350 размещена автоцистерна АЦ-7,5 с общим объемом 7 м3.

Основное предназначение автоцистерн – транспортировка и кратковременное хранение горючего.

Всего подразделения соединения материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированные в Кемеровской области, получили по гособоронзаказу более 20 современных образцов вооружения и военной техники в 2021 году, сообщает пресс-служба ЦВО.