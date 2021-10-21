Ученые МЧС разработают ГОСТы для экстремальной робототехники

Три межгосударственных стандарта для такой относительно новой отрасли как экстремальная робототехника будут разработаны учеными Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. Информация об этом прозвучала на первой международной научно-практической конференции МЧС России по развитию робототехники Roboemercom.

Необходимость установления норм для специальных роботов-спасателей обусловлена тем, что создаваемые аппараты должны соответствовать высоким техническим характеристикам. На российский рынок не должны попадать ненадежные машины, способные отказать в реальной аварийной ситуации ЧС. В условиях низких температур или высокой радиации отказ техники может обойтись очень дорого.

"В Российской Федерации в настоящий момент отсутствуют стандарты, определяющие требования к экстремальной робототехнике для нужд ГОЧС. Действующие стандарты касаются в основном промышленной и специальной робототехники. ВНИИ ГОЧС начинает работы по стандартизации специальной робототехники, являющейся важной частью аварийно-спасательных средств. Итогом станет принятие трех межгосударственных стандартов, определяющих требования к экстремальной робототехнике", - сообщил в своем докладе на конференции замначальника института Владимир Мошков.

Разработка новых ГОСТов будет вестись в рамках реализации технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", принятого 5 октября этого года.

Планируется, что готовые ГОСТы вступят в силу в июне 2023 года. Они будут обязательными на территории России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

Тимофей Борисов