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Российская газета

ВМФ России получит три ракетных корабля "Каракурт" в 2021-2022 годах

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Источник изображения: Минобороны РФ

ВМФ России в 2021-2022 годах получит три малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт".Они будут вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом "Калибр-НК", "Оникс" с восемью крылатыми ракетами.

До конца нынешнего года передадут Военно-морскому флоту малые ракетные корабли "Циклон" и "Буря", а в 2022-м - "Аскольд". Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли. Корабль "Буря" строят в Ленинградской области, а "Циклон" и "Аскольд" - на судостроительном заводе в Керчи.

Малые ракетные многоцелевые корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны в 2015 году в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" в Санкт-Петербурге. Они предназначены для ближней морской зоны. В составе ВМФ РФ уже три корабля этой серии, несут службу на Балтийском флоте. Всего планируют построить 18 кораблей данного проекта, которые отправятся на Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
П-800 Оникс
Проекты
22800 МРК
БФ
Калибр КР
ЧФ
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