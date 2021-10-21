Задержан заместитель гендиректора оператора космодромов России

Правоохранители задержали заместителя генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марата Арустамова. Об этом в среду, 20 октября, рассказал осведомленный источник.

По его словам, Арустамова задержали по итогам внутренней проверки аудиторами «Роскосмоса».

«Задержание проводилось утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации «Роскосмос», — цитирует источник «РИА Новости».

Он не уточнил обвинения в адрес Арустамова. В госкорпорации «Известиям» не прокомментировали данное сообщение.

Ранее в октябре «Коммерсант» сообщил о возбуждении уголовного дела следственным отделом УФСБ по Амурской области в отношении заместителя генерального директора ЦЭНКИ по экономике и финансам Арустамова. Он был задержан в Москве и этапирован в Благовещенск.

В июне генерального директора компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна обвинили в мошенничестве на 60 млн рублей при строительстве космодрома Восточный и арестовали.

Алексанян не признал вину в мошенничестве при выполнении строительно-монтажных работ на космодроме. Также был арестован его заместитель, чье уголовное дело связано с хищениями при строительстве Восточного.

В феврале 2020 года суд города Железногорска Красноярского края признал виновными четырех фигурантов уголовного дела о хищении 25 млн рублей при строительстве космодрома Восточный.