Войти
Известия.ru

Задержан заместитель гендиректора оператора космодромов России

440
0
0
Источник изображения: Фото: Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры

Правоохранители задержали заместителя генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марата Арустамова. Об этом в среду, 20 октября, рассказал осведомленный источник.

По его словам, Арустамова задержали по итогам внутренней проверки аудиторами «Роскосмоса».

«Задержание проводилось утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации «Роскосмос», — цитирует источник «РИА Новости».

Он не уточнил обвинения в адрес Арустамова. В госкорпорации «Известиям» не прокомментировали данное сообщение.

Ранее в октябре «Коммерсант» сообщил о возбуждении уголовного дела следственным отделом УФСБ по Амурской области в отношении заместителя генерального директора ЦЭНКИ по экономике и финансам Арустамова. Он был задержан в Москве и этапирован в Благовещенск.

В июне генерального директора компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна обвинили в мошенничестве на 60 млн рублей при строительстве космодрома Восточный и арестовали.

Алексанян не признал вину в мошенничестве при выполнении строительно-монтажных работ на космодроме. Также был арестован его заместитель, чье уголовное дело связано с хищениями при строительстве Восточного.

В феврале 2020 года суд города Железногорска Красноярского края признал виновными четырех фигурантов уголовного дела о хищении 25 млн рублей при строительстве космодрома Восточный.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Похожие новости
01.10.2020
Правительство выделило дополнительные 5,8 млрд рублей на достройку первой очереди космодрома Восточный
11.03.2020
Часть объектов первой очереди космодрома Восточный достроят к концу марта
01.11.2019
Laros планирует начать пуски многоразовой ракеты для выведения спутников в 2024-2026 годах
26.01.2017
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
15.01.2013
Через коррупцию к звездам
01.04.2011
Роскосмос сошел с орбиты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 12:01
Неразрешимые противоречия уничтожают единство
  • 21.10 11:00
  • 62
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 21.10 10:20
  • 401
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 08:13
  • 75
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 21.10 08:07
  • 10
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 21.10 06:02
  • 1
В России спустили на воду вертолетный корабль проекта 14400
  • 20.10 17:52
  • 32
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 20.10 17:12
  • 1
Украина отправила основной боевой танк «Оплот» в США
  • 20.10 17:10
  • 2
Боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" "протестируют" в 2022 году - главком Сухопутных войск РФ
  • 20.10 16:57
  • 2
Евросоюз намерен вбить гвоздь в гроб НАТО
  • 20.10 16:26
  • 1
Российскую ракету «Оникс» модернизировали
  • 20.10 16:17
  • 1
Китай испытал мощнейший в мире монолитный твердотопливный ракетный двигатель
  • 20.10 12:38
  • 0
США озадачены возможностями гиперзвукового оружия России и Китая
  • 20.10 08:58
  • 2274
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.10 05:16
  • 1
«Спрут-СДМ1»: Россия готовит десантирование легкого танка