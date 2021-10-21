The Telegraph (Великобритания): США стоят перед опасностью поражения от Китая или России в гиперзвуковой Третьей мировой войне

Американские эксперты утверждают, что США безнадежно отстали от России и Китая в гиперзвуке. Это может привести к поражению Америки в случае возникновения Третьей мировой войны. Сейчас США бросились догонять своих потенциальных противников, но получается у них плохо. Первые испытания американской ракеты ARRW провалились.

США отстают в «гиперзвуковой гонке», когда все соперничающие между собой сверхдержавы разрабатывают каждый свое революционное оружие, включая «рои дронов» с искусственным интеллектом и автономные логистические ракеты.

Недавнее испытание Китаем гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд, является громким напоминанием о том, что любая будущая крупная война между великими державами будет сильно отличаться от прошлой.

В дополнение к гиперзвуковому оружию, запускаемому в космос и планирующему к целям, мы, вероятно, также можем ожидать "рои дронов" с искусственным интеллектом и автономные ракеты, доставляющие транспортные средства и припасы на поля сражений.

Войска на полях сражений станут меньше, специализированнее и оснащеннее передовыми технологиями. Что касается британских солдат, то они будут использовать свои биометрические данные для доступа в режиме реального времени к американской разведывательным данным, хранящимся в "боевом облаке" Интернета.

Представители Пентагона считают, что любой такой крупный конфликт может начаться с попытки превентивного "кибернетического Перл-Харбора", в котором противник, будь то Китай или Россия, попытается вывести из строя американские и НАТО-вские системы связи, оставив Запад сражаться вслепую.

Превосходство американских авианосцев больше не будет иметь решающего значения, поскольку боевые корабли станут всего лишь "подсадными утками" для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, устремляющимися на них из космоса.

Реакция в Белом доме и Пентагоне на сообщения о последних испытаниях гиперзвуковой ракеты в Китае в августе нынешнего года была весьма сдержанной. Потому что такая информация поступает в США не впервые.

Семь лет назад Китай начал испытания своего гиперзвукового планирующего аппарата Dong Feng-17, известного в Пентагоне как WU-14, в своем космическом центре в Тайюане.

Гиперзвук означает движение со скоростью выше 5 Махов, что в пять раз превышает скорость звука. DF-17 может развивать скорость 10 Махов и нести ядерную боеголовку. В прошлом году многочисленные DF-17 были с гордостью продемонстрированы на военном параде в Пекине.

В августе 2018 года Китай испытал гиперзвуковую ракету Xinkong-2 (она также способна нести ядерный заряд), запустив ее в космос и продемонстрировав запуск по государственному телевидению.

В отличие от баллистических ракет, гиперзвуковые планирующие аппараты чрезвычайно маневренны, что позволяет им уклоняться от слежения и противоракетной обороны.

Если они запускаются в космос и снова входят в атмосферу, чтобы поразить цель, то времени на реагирование остается еще меньше.

Народно-освободительная армия считает, что гиперзвуковые ракеты, такие как DF-17 и Xingkong-2, сделают устаревшими американские системы противоракетной обороны, развернутые в Южной Корее, Японии и на Тайване.

Между тем, США рискуют стать третьим колесом в гиперзвуковой гонке, поскольку они отстают также и от России.

По словам Иэна Бойда, аэрокосмического инженера из Университета Колорадо: "Это что-то вроде гонки за Луну. На карту поставлен национальный престиж".

Две недели назад Россия впервые успешно испытала свою гиперзвуковую ракету "Циркон" с подводной атомной подводной лодки по учебно-практическим целям в Баренцевом море.

Эта ракета способна развивать скорость 8 Маха и может быть оснащен ядерной боеголовкой, чтобы за считанные минуты уничтожать американские авианосцы. У капитана авианосца США будет всего несколько секунд на принятие решения в связи с неминуемым ударом.

Еще более продвинутой является гордость и радость Кремля - гиперзвуковая ракета "Авангард", которая достигла ошеломляющих 27 Махов.

26 декабря 2018 года она была запущена в Уральских горах, и, не выходя в космическое пространство вывела в стратосфере на ударный курс боеголовку, которая спланировала по зигзагообразной траектории около 7000 километров надо всей Сибирью и поразила цель на восточной оконечности России на полуострове Камчатка.

В следующем году "Авангард" был принят на вооружение российских вооруженных сил, что фактически вывело Россию на первое место в гиперзвуковой гонке.

Ракета может нести ядерную боеголовку мощностью в две мегатонны, чего достаточно, чтобы стереть с лица земли огромный мегаполис.

Для Путина это был момент, сравнимый с запуском на космическую орбиту "искусственного спутника Земли", который показал, что Запад оказался в положении догоняющего.

Президент России сказал тогда: "Он летит в цель, как метеорит. Как огненный шар".

Справедливо сказать, что в Пентагоне существует сейчас некоторая паранойя по поводу нынешнего затруднительного положения Америки с гиперзвуком.

Американские официальные лица даже недавно высказали предположение, что то, что было принято за НЛО в небе над США на самом деле может быть китайскими или российскими сверхзвуковыми ракетами.

В особенности необходимость что-то делать с гиперзвуковым "рывком" Китая приобрела огромную актуальность по результатам засекреченных военных игр Пентагона, действие которых разворачивалось гипотетически в 2030 году.

Официальные лица в Вашингтоне считают, что наиболее вероятным очагом третьей мировой войны является Тайвань, где китайское вторжение спровоцирует вооруженный конфликт между двумя крупнейшими державами мира.

По результатам проведенной в октябре прошлого года крупномасштабной военной игры США оказались разгромлены.

По словам генерала Джона Хайтена, заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, информационные системы США были немедленно выведены из строя, и их стратегия сосредоточения сил в одном месте сделала их постоянной мишенью для китайцев.

В проведенной позже симуляции военного конфликта с Китаем ВВС США с трудом удалось одержать победу, но только потому, что эта симуляция включала в себя технологию дронов, которой на самом деле пока у Америки еще нет.

В 2018 году генерал Хайтен заявил Конгрессу, что США просто не могут защитить себя от гиперзвуковых ракет.

Он сказал: "У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение против нас такого оружия".

После многих лет предупреждений Пентагона о гиперзвуковой опасности США теперь тратят более 1 миллиарда долларов в год на то, чтобы наверстать упущенное.

Ожидается, что в 2020-х годах у Америки появится собственное гиперзвуковое оружие, а в 2030-х - гиперзвуковые дроны.

Кроме того, США уделяют сейчас приоритетное внимание масштабным оборонительным программам, планируя, в частности запуск в космос огромного флота из сотен спутников для наблюдения за пусками гиперзвуковых ракет.

В прошлом году Пентагон подписал контракты, в том числе контракт на 149 миллионов долларов с компании SpaceX, на создание спутников с широким полем обзора (WFOV) и инфракрасными сенсорами (OPIR) на низкой орбите.

Заявка SpaceX на их создание была охарактеризована американскими правительственными чиновниками как "выдающаяся".

Спутники будут находиться на низкой околоземной орбите на высоте около 2000 километров, в отличие от других военных спутников на геосинхронной орбите на высоте более 35 000 километров.

Это позволит им легче отслеживать и брать на сопровождение гиперзвуковые ракеты. Система слежения предназначена для покрытия поверхности всей планеты к концу 2020-х годов.

В наступательном плане США испытывают то, что они называют ракетой HAWC (концепция гиперзвукового воздушного оружия).

Первое крупное испытание в Америке собственного гиперзвукового планирующего аппарата ARRW закончилось в апреле этого года неудачей.

Ранее в нынешнем году адмирал Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, предупредил, что хваленое преимущество США в авианосцах к 2030 году станет "устаревшим".

Он сказал: "Автономные технологии, такие как рои недорогих дронов воздушного и морского базирования в сочетании с гиперзвуковыми ракетами, могут изменить баланс сил в Мировом океане".

Представители Пентагона также полагают, что к тому времени Китай удвоит, а возможно увеличит в четыре раза свои ядерные арсеналы.

Однако некоторые эксперты предположили, что растущие гиперзвуковые возможности Китая принципиально ничего не меняют.

Джеффри Льюис, специалист по ракетным технологиям из Центра исследований нераспространения вооружений Джеймса Мартина в Калифорнии, сказал, что Китай уже имеет 100 межконтинентальных баллистических ракет с мощными ядерными боеголовками, которые могут поразить США. Хотя гиперзвуковой планер - это что-то более итересненькое.

Ник Аллен (Nick Allen)