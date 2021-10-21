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ТАСС

В Южной Корее установили на стартовый стол первую собственную ракету "Нури"

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Корейский космодром "Наро"
Корейский космодром "Наро".
Источник изображения: rg.ru

Носитель должен стартовать 21 октября

СЕУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Республика Корея завершает подготовку к запуску первой ракеты-носителя "Нури" полностью собственной разработки и производства. Согласно плану, она должна стартовать 21 октября с космодрома Наро в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо, сообщило в среду министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

Утром 20 октября была завершена транспортировка 200-тонной трехступенчатой ракеты от сборочного ангара ко второму стартовому комплексу. Расстояние в 1,8 км было успешно преодолено за 80 минут. По окончании подготовительных работ "Нури" установлена на стартовый стол, до конца дня планируется завершить подключение питания и заправку топливом.

В процессе подготовки будет проведена тщательная работа по проверке ракеты на предмет утечки газа и закупорки соединительных деталей. Инженеры проверяют все показатели, включая подачу электричества, уровень давления и внутреннюю температуру, отмечает министерство.

Южнокорейские ученые разрабатывают ракету-носитель с 2010 года. На реализацию проекта были выделены средства в размере 2 трлн вон ($1,79 млрд). Первый запуск ракеты планируется с макетной полезной нагрузкой. В мае 2022 года с ее помощью планируется вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.

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Страны
Южная Корея
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