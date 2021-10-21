Управление кораблем «Союз» в одиночку успешно протестировали

Управление космическим кораблем «Союз МС» в одиночку успешно протестировали в ходе полета «киноэкипажа». Об этом рассказал командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко в среду, 20 октября.

Теперь такая возможность будет у всех последующих российских космических кораблей серии «Союз». Всё благодаря специальному выносному пульту, с которого командир корабля может частично выполнять задачи вместо бортинженера.

«Разработана модификация «Союза МС», которая позволяет одному космонавту управлять кораблем без привлечения бортинженера. Пока система проходит отработку, поэтому с непривычки отсутствие помощи бортинженера налагает дополнительные обязанности на командира. Но это очень полезное нововведение», — рассказал космонавт «РИА Новости».

19 октября режиссер Клим Шипенко рассказал, что отснял на Международной космической станции (МКС) около 30 часов материала для художественного фильма «Вызов». Всего после монтажа в ленту попадет только 25–35 минут из этого материала.

17 октября актриса Юлия Пересильд рассказала, что боялась физически не справиться с задачей снять фильм в космосе. Она отметила, что всё, что ни делалось, происходило «на грани человеческих возможностей».

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем и космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в 07:35 мск в степи Казахстана в 148 км юго-восточнее города Жезказган. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко находились на орбите с 5 октября, тогда как космонавт Олег Новицкий — с 9 апреля.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в воскресенье отметил, что приземление в Казахстане корабля «Союз МС-18» прошло хорошо, на «твердую пятерку».

Как отметили в «Роскосмосе», члены экипажа чувствуют себя хорошо. Ближайшие три дня они будут проходить реабилитацию в Звездном городке.

Пересильд по возвращении призналась, что ей не хотелось прощаться с космосом.

На орбите киноэкипаж снял художественный фильм. Картина, получившая название «Вызов», является совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Камера, на которую снимался фильм «Вызов», осталась на борту МКС и будет утилизирована.