Пограничники Индии получат электрощиты и палицы для защиты от Китая

Индия может оснастить своих пограничников нелетальным оружием нового образца для противостояния китайским военнослужащим. Об этом сообщает Asian News International.

Отмечается, что такое вооружение может использоваться во время столкновений в долине Галван, расположенной в приграничном регионе Ладакх.

По информации издания, компания Apasteron представила пять видов вооружения, некоторые из которых могут показаться необычными. Так, например, трезубец-электрошокер и палица с шипами, которую можно использовать против техники.

Среди других новинок стоит также обратить внимание на элетроперчатки, палку с электрошокером, а также щит. Последний способен ослепить противника мощными светодиодами и ударить его током.

В мае прошлого года две страны уже находились на грани самого серьезного за полвека столкновения. В долине Ладакх пограничники, вооруженные палками и камнями, сошлись врукопашную. В драке участвовали около 500 человек с обеих сторон, несколько десятков погибли. Ответственность за произошедшее стороны по традиции возложили друг на друга.

В июне 2020-го КНР открыла огонь по индийским военным, заявив, что они незаконно пересекли государственную границу. В результате обстрела скончались три человека, еще 17 умерли от полученных ран позже. Китайская сторона возложила ответственность за случившееся на Индию.

К соглашению о соблюдении договоренности избегать любых действий, которые могли бы усугубить ситуацию вокруг приграничного конфликта, Китай и Индия пришли 10 сентября 2020 года.

В феврале 2021-го китайские и индийские военные начали отвод войск от совместной границы в районе озера Пангонг-Цо.