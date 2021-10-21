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Известия.ru

Пограничники Индии получат электрощиты и палицы для защиты от Китая

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Индия может оснастить своих пограничников нелетальным оружием нового образца для противостояния китайским военнослужащим. Об этом сообщает Asian News International.

Отмечается, что такое вооружение может использоваться во время столкновений в долине Галван, расположенной в приграничном регионе Ладакх.

По информации издания, компания Apasteron представила пять видов вооружения, некоторые из которых могут показаться необычными. Так, например, трезубец-электрошокер и палица с шипами, которую можно использовать против техники.

Среди других новинок стоит также обратить внимание на элетроперчатки, палку с электрошокером, а также щит. Последний способен ослепить противника мощными светодиодами и ударить его током.

В мае прошлого года две страны уже находились на грани самого серьезного за полвека столкновения. В долине Ладакх пограничники, вооруженные палками и камнями, сошлись врукопашную. В драке участвовали около 500 человек с обеих сторон, несколько десятков погибли. Ответственность за произошедшее стороны по традиции возложили друг на друга.

В июне 2020-го КНР открыла огонь по индийским военным, заявив, что они незаконно пересекли государственную границу. В результате обстрела скончались три человека, еще 17 умерли от полученных ран позже. Китайская сторона возложила ответственность за случившееся на Индию.

К соглашению о соблюдении договоренности избегать любых действий, которые могли бы усугубить ситуацию вокруг приграничного конфликта, Китай и Индия пришли 10 сентября 2020 года.

В феврале 2021-го китайские и индийские военные начали отвод войск от совместной границы в районе озера Пангонг-Цо.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Проекты
2020-й год
ОНД
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