Военные России и Египта отработали десантирование без парашютов со стрельбой

Военные России и Египта отработали десантирование без парашютов из макета вертолета Ми-8, они спустились по тросам, стреляя холостыми патронами на ходу. Об этом рассказали в Министерстве обороны России в среду, 20 октября.

Мероприятие прошло в рамках учений «Защитники дружбы — 2021».

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«Также на военной базе парашютно-десантных войск, в населенном пункте Иншас, личный состав сводного подразделения отработал штурм захваченного НВФ здания, где показал уверенные и профессиональные совместные действия», — говорится в сообщении.

Учения «Защитники дружбы — 2021» проходят с 17 по 29 октября. В них задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих, а также военно-транспортные самолеты Ил-76мд ВКС России и С-130 «Геркулес» с тяжелыми военно-транспортными вертолетами «Чинук» ВВС Египта.

7 октября в Минобороны рассказали, что спецназ России и Пакистана захватил удерживаемые условным противником здания в ходе совместных учений «Дружба-2021» на Кубани. Штурм «террористов» начался внезапно и с разных направлений.