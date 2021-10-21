Более 1,5 тыс. связистов Южного военного округа обеспечили связь войск в ходе масштабного учения

Ростов-на-Дону. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Специалисты войск связи Южного военного округа (ЮВО) провели масштабную радиотренировку по обмену данными, обеспечив устойчивую непрерывную связь между полевыми пунктами управления соединений и воинских частей, подразделений ВВС и ПВО, а также военных баз в Абхазии, Южной Осетии и Армении.

"Тренировка прошла в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО)", - сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Так, более 1,5 тыс. связистов выполнили задачи по скрытому перемещению техники, провели сеансы закрытой видеоконференции, электронный обмен данными в условиях радиоподавления.

"Военнослужащие обеспечили бесперебойное и устойчивое управление войсками в дневное и ночное время в условиях применения "противником" средств радиоэлектронной борьбы, отравляющих веществ, действий диверсионно-разведывательных групп и атак ударных беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.

В тренировке было задействовано около 200 единиц техники.

Занятия подразделений связи ЮВО прошли на общевойсковых полигонах, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, а также на российских военных базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.