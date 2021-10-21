Войти
Интерфакс-АВН

Более 1,5 тыс. связистов Южного военного округа обеспечили связь войск в ходе масштабного учения

553
0
0
Военный связист
Военный связист.
Источник изображения: vpk-news.ru

Ростов-на-Дону. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Специалисты войск связи Южного военного округа (ЮВО) провели масштабную радиотренировку по обмену данными, обеспечив устойчивую непрерывную связь между полевыми пунктами управления соединений и воинских частей, подразделений ВВС и ПВО, а также военных баз в Абхазии, Южной Осетии и Армении.

"Тренировка прошла в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО)", - сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Так, более 1,5 тыс. связистов выполнили задачи по скрытому перемещению техники, провели сеансы закрытой видеоконференции, электронный обмен данными в условиях радиоподавления.

"Военнослужащие обеспечили бесперебойное и устойчивое управление войсками в дневное и ночное время в условиях применения "противником" средств радиоэлектронной борьбы, отравляющих веществ, действий диверсионно-разведывательных групп и атак ударных беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.

В тренировке было задействовано около 200 единиц техники.

Занятия подразделений связи ЮВО прошли на общевойсковых полигонах, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, а также на российских военных базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Армения
Россия
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Химоружие
Похожие новости
16.11.2020
"Тосочки", "Шмели" и роботы-разведчики. Чем вооружаются военные химики России
21.10.2019
Нужна ли Грузии новая война
02.05.2019
Открывая американское небо: что может новый российский авиаразведчик
24.12.2014
Год преображения армии
18.01.2012
На "Суровый вызов" Россия ответит "Кавказом"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 12:01
Неразрешимые противоречия уничтожают единство
  • 21.10 11:00
  • 62
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 21.10 10:20
  • 401
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 08:13
  • 75
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 21.10 08:07
  • 10
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 21.10 06:02
  • 1
В России спустили на воду вертолетный корабль проекта 14400
  • 20.10 17:52
  • 32
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 20.10 17:12
  • 1
Украина отправила основной боевой танк «Оплот» в США
  • 20.10 17:10
  • 2
Боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" "протестируют" в 2022 году - главком Сухопутных войск РФ
  • 20.10 16:57
  • 2
Евросоюз намерен вбить гвоздь в гроб НАТО
  • 20.10 16:26
  • 1
Российскую ракету «Оникс» модернизировали
  • 20.10 16:17
  • 1
Китай испытал мощнейший в мире монолитный твердотопливный ракетный двигатель
  • 20.10 12:38
  • 0
США озадачены возможностями гиперзвукового оружия России и Китая
  • 20.10 08:58
  • 2274
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.10 05:16
  • 1
«Спрут-СДМ1»: Россия готовит десантирование легкого танка