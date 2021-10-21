Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко назвал виды оружия, которые помогут Украине совладать с Россией. Оценивая ситуацию на востоке страны, он призвал «не заниматься шапкозакидательством» и «вести ассиметричные действия с противником», пишет портал Comments.ua в среду, 20 октября.

«Россия – мощнейшее военное государство. Мы не можем выставить такое количество бронетехники, боевых летательных аппаратов – вертолетов, самолетов, живой силы. У них есть ракетное вооружение, а мы свое только создаем. Не говоря о флоте и ядерном оружии. Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих. Делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения», — заявил Романенко.

По его словам, Украина значительно отстает от России в обороноспособности, так как большинство техники и вооружения в ВСУ, в лучшем случае — модернизированное со времен СССР.

«Путин все годы своего правления занимался укреплением обороноспособности. И в Вооруженных сила РФ удельный вес современного вооружения в разных видах вооруженных сил составляет 65-75%. Тогда как у нас – 15-20%», — подчеркнул генерал.

Ранее, 16 октября, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал способ восстановить суверенитет страны. Этому поможет «казацкая и повстанческая кровь». А днем ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина прорабатывает сценарии на случай военного конфликта с Россией.