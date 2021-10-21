Сможет ли "Армата" из КНДР противостоять "Абрамсу" и "Черной Пантере"

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Показанный впервые в минувшем году новый танк из КНДР часто сравнивают с Т-14. Очень часто его даже называют "Арматой" по-северокорейски", однако если эта боевая машина и похожа на российский перспективный танк, то только внешне. Главное отличие - обитаемая башня с экипажем, у "четырнадцатого", как известно, механик-водитель, наводчик-оператор и командир находятся в передней части корпуса, в защищенной капсуле.

Следует признать, что конструкторы Страны утренней свежести основательно потрудились, создавая свой "танк будущего".

Если внимательно рассматривать обнародованные недавно фотографии с оружейной выставки, проводившейся в Пхеньяне, то можно заметить, что крыша башни получила усиленное бронирование, часть боекомплекта, по всей видимости, находится в нише, в то же время не исключено, что там расположен автомат заряжания с более мощными подкалиберными снарядами.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Для лучшей защищенности имеется комплекс оптико-электронного противодействия с датчиками лазерного и радиолокационного излучения, которые интегрированы с гранатометным комплексом, создающим аэрозольные помехи.

По всей видимости, впервые танк получил современные прицелы с тепловизионными каналами, что резко повышает возможности ведения боевых действий ночью.

Для уничтожения вражеских целей на дальних дистанциях имеются размещенные в контейнерной пусковой установке ракеты.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Правда, в настоящее время трудно сказать, насколько доведены до ума эти танки. Однако, в случае их серийного производства, они смогут более успешно, чем выпускавшиеся ранее предшественники, являвшиеся развитием Т-62, противостоять как американским "Абрамсам", так и южнокорейским К2 "Черная Пантера".