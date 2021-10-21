В России провели испытания группы боевых наземных дронов

В России впервые провели испытания группы ударных робототехнических комплексов "Маркер". В ходе тестов на полигоне роботы самостоятельно, без участия человека, принимали решения по выходу на огневые позиции.

Отечественные специалисты продолжат работы по модернизации и совершенствованию роботизированной платформы "Маркер".

Как рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, был испытан демонстрационный образец группировки наземных робототехнических комплексов.

"В группе были задействованы пять робототехнических платформ "Маркер" - три на колесном шасси и две на гусеничном", - пояснил источник. Роботы, без участия человека, принимали решения по распределению целей в группе, выходу на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целеуказаниями. Также группа боевых дронов самостоятельно вела разведку за счет установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения.

Сейчас робототехническая платформа "Маркер" оснащена рядом решений, позволяющих испытать технологии наземной робототехники. Это техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление. В перспективе разработчики планируют протестировать их вместе с беспилотниками.

Александр Степанов