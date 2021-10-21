Войти
Российская газета

В России провели испытания группы боевых наземных дронов

521
0
0
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер"
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер".
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Сураев

В России впервые провели испытания группы ударных робототехнических комплексов "Маркер". В ходе тестов на полигоне роботы самостоятельно, без участия человека, принимали решения по выходу на огневые позиции.

Отечественные специалисты продолжат работы по модернизации и совершенствованию роботизированной платформы "Маркер".

Как рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, был испытан демонстрационный образец группировки наземных робототехнических комплексов.

"В группе были задействованы пять робототехнических платформ "Маркер" - три на колесном шасси и две на гусеничном", - пояснил источник. Роботы, без участия человека, принимали решения по распределению целей в группе, выходу на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целеуказаниями. Также группа боевых дронов самостоятельно вела разведку за счет установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения.

Сейчас робототехническая платформа "Маркер" оснащена рядом решений, позволяющих испытать технологии наземной робототехники. Это техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление. В перспективе разработчики планируют протестировать их вместе с беспилотниками.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Робот
Похожие новости
25.11.2019
Foreign Policy (США): в войнах будущего американским военным негде будет укрыться
09.03.2017
Особый задел
30.09.2015
НАТО, готовься: Россия может создать боевых роботов-убийц ("The National Interest", США)
18.12.2013
Строить – не ломать
26.07.2013
БЛА «Филин-2» передают МЧС
03.03.2008
Роботов ставят под ружьe
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 12:01
Неразрешимые противоречия уничтожают единство
  • 21.10 11:00
  • 62
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 21.10 10:20
  • 401
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 08:13
  • 75
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 21.10 08:07
  • 10
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 21.10 06:02
  • 1
В России спустили на воду вертолетный корабль проекта 14400
  • 20.10 17:52
  • 32
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 20.10 17:12
  • 1
Украина отправила основной боевой танк «Оплот» в США
  • 20.10 17:10
  • 2
Боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" "протестируют" в 2022 году - главком Сухопутных войск РФ
  • 20.10 16:57
  • 2
Евросоюз намерен вбить гвоздь в гроб НАТО
  • 20.10 16:26
  • 1
Российскую ракету «Оникс» модернизировали
  • 20.10 16:17
  • 1
Китай испытал мощнейший в мире монолитный твердотопливный ракетный двигатель
  • 20.10 12:38
  • 0
США озадачены возможностями гиперзвукового оружия России и Китая
  • 20.10 08:58
  • 2274
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.10 05:16
  • 1
«Спрут-СДМ1»: Россия готовит десантирование легкого танка