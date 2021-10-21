«Роскосмос» сменит генподрядчика строительства космодрома Восточный

Глава Госкорпорация «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во вторник, 19 октября, отдал распоряжение о смене генерального подрядчика строительства космодрома Восточный, а также о создании подведомственного строительное управление, которое станет новым генподрядчиком.

Кроме того, как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на источник, из Москвы в Циолковский будут перенесены головные офисы оператора российских космодромов ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный. Отмечается, что в ходе совещания, прошедшего в ведомстве во вторник, был рассмотрен кадровый состав и структура строительного управления ЦЭНКИ, которым в «Роскосмосе» остались недовольны.

После переезда офисов сотрудники предприятий будут находиться в непосредственной близости от объектов строительства, что будет способствовать развитию местной инфраструктуры, повышать сборы налоговых отчислений в местный бюджет.

Официальных комментариев со стороны госкорпорации на данный момент не поступало.

В июне генерального директора компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна обвинили в мошенничестве на 60 млн рублей при строительстве космодрома Восточный и заключили под стражу.

Алексанян не признает вину в мошенничестве при выполнении строительно-монтажных работ на космодроме. Также был арестован его заместитель, чье уголовное дело также связано с хищениями при строительстве космодрома Восточный.

В феврале 2020 года суд города Железногорска Красноярского края признал виновным четырех фигурантов уголовного дела о хищении 25 млн рублей при строительстве космодрома Восточный.

В октябре были арестованы бывший директор космического центра «Восточный» Роман Бобков и главный инженер ЦЭНКИ Владимир Жук. Первого подозревали в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, а второго обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди Восточного.

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года и подчеркнул, что за 2023 год «выходить нельзя».

В сентябре того же года Путин провел совещание по вопросам инфраструктуры космодрома, в ходе которого потребовал, среди прочего, выдержать поставленные сроки и более ответственно относиться к работе. Путин подчеркивал, что вокруг Восточного накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства.

Кроме того, в ноябре глава государства указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный. По его словам, причастные «воруют сотнями миллионов», несмотря на уголовные дела и тюремные сроки.

В начале декабря 2019 года гендиректора организации, работавшей на одном из объектов Восточного, приговорили к 11 годам колонии — мужчина похитил более 660 млн рублей.