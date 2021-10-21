Новейший звуковой обнаружитель беспилотников от Ростеха прошел испытания

Модуль оснащен сверхчувствительными микрофонами, которые позволяют определить местонахождение приближающегося беспилотника на расстоянии

МОСКВА, 19 октября /ТАСС/. Новейший акустический обнаружитель беспилотников "Атака-Шорох", прошел заводские испытания. Об этом ТАСС сообщил представитель Ростеха в рамках выставки "Интерполитех-2021".

"Модуль акустической разведки "Атака-Шорох" производства холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" успешно прошел заводские приемо-сдаточные испытания", - сказал собеседник.

По его словам, модуль оснащен сверхчувствительными микрофонами, которые позволяют определить местонахождение приближающегося беспилотника на расстоянии.

"Во время испытаний модуль успешно применялся и как самостоятельная система обнаружения БПЛА по акустическому шуму, так и в составе комплекса радиочастотного обнаружения и подавления БПЛА "Атака-DBS" и в составе его мобильной версии "Атака-Трофи", - заявил представитель корпорации.

Модуль акустической разведки "Атака-Шорох" представлен в рамках экспозиции холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" на XXV Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2021", которая проходит с 19 по 22 октября в выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.