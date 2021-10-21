Доклад ПСР на ПА НАТО: Турция — сдерживающая сила против России (Cumhuriyet, Турция)

Автор приводит тезисы доклада, представленного депутатом от правящей в Турции партии Ахметом Йылдызом на Парламентской ассамблее НАТО в Лиссабоне. Тем, у кого оставались сомнения по поводу двойных стандартов в политике Анкары, в том числе в отношении России, заявление турецкого парламентария должны на многое открыть глаза.

В докладе депутата от ПСР Ахмета Йылдыза, принятого на Парламентской ассамблее НАТО, присутствовали такие заявления, как "Турция является сдерживающей силой против России в Черном море", "США и Турция могут объединить усилия".

В то время как во внешней политике Турции в последнее время продолжаются взлеты и падения в отношениях с Вашингтоном и Москвой, в докладе, подготовленном членом турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО (ПА НАТО), депутатом Партии справедливости и развития (ПСР) Турции от Денизли Ахметом Йылдызом (Ahmet Yıldız), фигурируют примечательные заявления. Так, Йылдыз отметил, что Турция является "сдерживающей силой" против России в Черном море и что США и Турция могут объединить усилия в региональных вопросах.

Подготовленный Йылдызом доклад на тему "Трансатлантические связи и распределение бремени в меняющейся стратегической обстановке" был единогласно принят на сессии ПА НАТО, состоявшейся в столице Португалии, Лиссабоне, на прошлой неделе. В докладе предлагается дорожная карта для укрепления трансатлантических связей и более справедливого распределения бремени в рамках стратегии НАТО до 2030 года, а также оценивается подход членов альянса к НАТО. Подчеркивается, что США после прихода к власти Джо Байдена "предприняли решительные шаги для внушения доверия НАТО и странам-членам в рамках своей стратегии восстановления глобального лидерства", и такая позиция США создала благоприятные условия для укрепления трансатлантических связей. Турция открыта для репозиционирования своих отношений с США, при этом позиция новой американской администрации, которая ставит во главу угла дипломатию и диалог, может проложить путь к общности политики Вашингтона и Анкары по региональным вопросам, прежде всего иранской ядерной программе, говорится в докладе. Вместе с тем отмечается, что дипломатические инициативы, инициированные Турцией для улучшения отношений с Египтом, Израилем и Саудовской Аравией, также "будут способствовать открытию новой страницы в трансатлантическом партнерстве".

В докладе говорится, что члены НАТО должны ценить особую роль, которая принадлежит фланговым странам альянса. "Эти страны-союзники часто используют свои национальные ресурсы для защиты других членов НАТО от внешних угроз, таких как терроризм и незаконная миграция. Например, Турция, окруженная проблемными зонами, несет на себе тяжелый груз борьбы с террористическими группировками у своих границ. Турция принимает четыре миллиона беженцев - это больше, чем любая другая страна мира. Кроме того, Турция обеспечивает альянсу НАТО значительный потенциал сдерживания в Черном море против вновь усиливающейся России", - упоминается в докладе.

Повторно озвучивается предложение, инициированное ПА НАТО в 2019 году и также вошедшее в стратегию НАТО до 2030 года, о создании "Центра передового опыта в области демократической устойчивости" под эгидой НАТО в целях укрепления демократических институтов стран-членов. Подчеркивается, что НАТО также эффективно способствует диалогу для урегулирования проблем между странами-членами, и в качестве примера указывается на возобновившиеся после пятилетнего перерыва переговоры между Турцией и Грецией.

Запрос о поддержке против России

Председатель турецкой группы ПА НАТО и депутат ПСР от Ризе Осман Ашкын Бак (Osman Aşkın Bak), взяв слово на заседании ПА НАТО, обратился к альянсу с просьбой о поддержке для прекращения атак России и Сирии в Идлибе. Выступая на заседании 11 октября, на котором также присутствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Бак отметил, что Турция выполняет свои обязательства в Идлибе в рамках сочинских договоренностей с Россией. Несмотря на это, Сирия и Россия своими атаками усилили давление на гражданское население в последнее время, и эти события могут затронуть Турцию, Европу и НАТО, подчеркнул парламентарий. Обращаясь к Столтенбергу, Бак сказал: "Если в Идлибе нарушится режим прекращения огня, четыре миллиона человек, которые находятся здесь, начнут прибывать в Турцию и Европу, и мы столкнемся с новым гуманитарным кризисом. Что альянс НАТО может сделать, чтобы остановить сирийский режим и Россию в Идлибе?.. На фоне последних событий в Афганистане вы видим новый наплыв. Нам нужна поддержка наших союзников".

"В Сирии не должно быть миссии НАТО"

Столтенберг, отвечая на вопрос Бака, выразил осуждение в адрес Сирии и России, отметив: "Некоторые союзники по НАТО присутствуют на земле в Сирии, но НАТО - нет. В Сирии не должно быть миссии или присутствия НАТО на земле".

Хусейн Хаятсевер (Hüseyin Hayatsever)