Источник: Рогозин "устроил разнос" главе ЦЭНКИ из-за недовольства работами на Восточном

Предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на космодроме, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин "устроил разнос" гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслану Мухамеджанову из-за недовольства ходом ведения строительных работ на космодроме Восточный. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"На прошедшем во вторник совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин устроил разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, предприятие останется генподрядчиком строительных работ по завершению строительства первой очереди, при этом заместителю генерального директора Роскосмоса Константину Матвееву поручено в кратчайшие сроки сформировать в строительном блоке ЦЭНКИ "дееспособную команду специалистов и осуществлять ею прямое руководство".

Источник также отметил, что было принято решение перевести юридические адреса ЦЭНКИ и дирекции космодрома Восточный из Москвы в Циолковский, чтобы увеличить налоги для социального развития города.

В июле 2020 года Роскосмос сообщил, что ЦЭНКИ станет генподрядчиком и единственным исполнителем работ по строительству незаконченных объектов первой очереди космодрома Восточный.