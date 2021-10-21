Войти
ТАСС

Источник: Рогозин "устроил разнос" главе ЦЭНКИ из-за недовольства работами на Восточном

613
0
0
Руслан Мухамеджанов
Руслан Мухамеджанов.
Источник изображения: © Пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)

Предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на космодроме, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин "устроил разнос" гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслану Мухамеджанову из-за недовольства ходом ведения строительных работ на космодроме Восточный. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"На прошедшем во вторник совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин устроил разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, предприятие останется генподрядчиком строительных работ по завершению строительства первой очереди, при этом заместителю генерального директора Роскосмоса Константину Матвееву поручено в кратчайшие сроки сформировать в строительном блоке ЦЭНКИ "дееспособную команду специалистов и осуществлять ею прямое руководство".

Источник также отметил, что было принято решение перевести юридические адреса ЦЭНКИ и дирекции космодрома Восточный из Москвы в Циолковский, чтобы увеличить налоги для социального развития города.

В июле 2020 года Роскосмос сообщил, что ЦЭНКИ станет генподрядчиком и единственным исполнителем работ по строительству незаконченных объектов первой очереди космодрома Восточный.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Похожие новости
11.01.2021
Космический рывок
10.06.2020
Рогозин надеется, что летом тяжелую "Ангару" передадут на Плесецк
17.12.2019
"Роскосмос" вознамерился доставить корабль к МКС за два часа
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
25.02.2014
Рогозин решил проинспектировать космодром «Восточный»
15.10.2012
Полеты во сне и на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 12:01
Неразрешимые противоречия уничтожают единство
  • 21.10 11:00
  • 62
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 21.10 10:20
  • 401
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 08:13
  • 75
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 21.10 08:07
  • 10
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 21.10 06:02
  • 1
В России спустили на воду вертолетный корабль проекта 14400
  • 20.10 17:52
  • 32
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 20.10 17:12
  • 1
Украина отправила основной боевой танк «Оплот» в США
  • 20.10 17:10
  • 2
Боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" "протестируют" в 2022 году - главком Сухопутных войск РФ
  • 20.10 16:57
  • 2
Евросоюз намерен вбить гвоздь в гроб НАТО
  • 20.10 16:26
  • 1
Российскую ракету «Оникс» модернизировали
  • 20.10 16:17
  • 1
Китай испытал мощнейший в мире монолитный твердотопливный ракетный двигатель
  • 20.10 12:38
  • 0
США озадачены возможностями гиперзвукового оружия России и Китая
  • 20.10 08:58
  • 2274
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.10 05:16
  • 1
«Спрут-СДМ1»: Россия готовит десантирование легкого танка