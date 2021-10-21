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«Роскосмос» заменит нарушавшего дисциплину генподрядчика космодрома Восточный

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Источник изображения: Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

«Роскосмос» заменит генерального подрядчика космодрома Восточный из-за нарушений дисциплины, пишет РИА Новости со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное «Роскосмосу» строительное управление, оно станет новым генподрядчиком на космодроме. Кроме того, руководитель недоволен работой оператора российских космодромов ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Дирекции космодрома Восточный. Поэтому он поручил перенести их головные офисы из Москвы в Циолковский.

«Глава "Роскосмоса" устроил настоящий разнос гендиректору предприятия ЦЭНКИ Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном», — уточнил источник.

Ранее на космодроме Восточный выявили новые махинации на сотни миллионов рублей. В одном случае подрядчик получил через должностных лиц АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» за невыполненные работы 600 миллионов рублей.


Алия Шарафутдинова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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