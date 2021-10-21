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Известия.ru

Шипенко отснял на МКС более 30 часов материала для фильма «Вызов»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Режиссер Клим Шипенко отснял на Международной космической станции (МКС) около 30 часов материала для художественного фильма «Вызов». Об этом он рассказал во вторник, 19 октября.

Всего после монтажа в ленту попадет только 25–35 минут из этого материала.

«Виды Земли сняли впрок, у нас была хорошая камера, я решил, что на нее надо снять всё, чтобы было минимальное вторжение графики», — передали слова режиссера в ТАСС.

Шипенко полагает, что картина окупится в прокате. По его словам, фильм вызвал интерес во всем мире, создателям пишут люди из разных стран. И если «Вызов» выйдет на международный уровень, то есть вероятность отбить бюджет.

Сейчас еще ничего не известно о дате релиза. Режиссер полагает, что картину будут делать до конца 2022 года, затем уже продюсеры и прокатчики определятся с датой.

17 октября актриса Юлия Пересильд рассказала, что боялась физически не справиться с задачей снять фильм в космосе. Она отметила, что всё, что ни делалось, происходило «на грани человеческих возможностей».

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем и космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в 07:35 мск в степи Казахстана в 148 км юго-восточнее города Жезказган. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко находились на орбите с 5 октября, тогда как космонавт Олег Новицкий — с 9 апреля.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в воскресенье отметил, что приземление в Казахстане корабля «Союз МС-18» прошло хорошо, на «твердую пятерку».

Как отметили в «Роскосмосе», члены экипажа чувствуют себя хорошо. Ближайшие три дня они будут проходить реабилитацию в Звездном городке.

Пересильд по возвращении призналась, что ей не хотелось прощаться с космосом.

На орбите киноэкипаж снял художественный фильм. Картина, получившая название «Вызов», является совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Камера, на которую снимался фильм «Вызов», осталась на борту МКС и будет утилизирована.

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Страны
Казахстан
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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