Шипенко отснял на МКС более 30 часов материала для фильма «Вызов»

Режиссер Клим Шипенко отснял на Международной космической станции (МКС) около 30 часов материала для художественного фильма «Вызов». Об этом он рассказал во вторник, 19 октября.

Всего после монтажа в ленту попадет только 25–35 минут из этого материала.

«Виды Земли сняли впрок, у нас была хорошая камера, я решил, что на нее надо снять всё, чтобы было минимальное вторжение графики», — передали слова режиссера в ТАСС.

Шипенко полагает, что картина окупится в прокате. По его словам, фильм вызвал интерес во всем мире, создателям пишут люди из разных стран. И если «Вызов» выйдет на международный уровень, то есть вероятность отбить бюджет.

Сейчас еще ничего не известно о дате релиза. Режиссер полагает, что картину будут делать до конца 2022 года, затем уже продюсеры и прокатчики определятся с датой.

17 октября актриса Юлия Пересильд рассказала, что боялась физически не справиться с задачей снять фильм в космосе. Она отметила, что всё, что ни делалось, происходило «на грани человеческих возможностей».

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем и космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в 07:35 мск в степи Казахстана в 148 км юго-восточнее города Жезказган. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко находились на орбите с 5 октября, тогда как космонавт Олег Новицкий — с 9 апреля.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в воскресенье отметил, что приземление в Казахстане корабля «Союз МС-18» прошло хорошо, на «твердую пятерку».

Как отметили в «Роскосмосе», члены экипажа чувствуют себя хорошо. Ближайшие три дня они будут проходить реабилитацию в Звездном городке.

Пересильд по возвращении призналась, что ей не хотелось прощаться с космосом.

На орбите киноэкипаж снял художественный фильм. Картина, получившая название «Вызов», является совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Камера, на которую снимался фильм «Вызов», осталась на борту МКС и будет утилизирована.