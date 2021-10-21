Войти
ТАСС

Более 12 тыс. новых образцов техники поставят войскам связи в 2021 году

559
0
0
Радиостанцию "Азарт-П1" полюбили в войсках за качество и устойчивость связи в любых условиях.
Радиостанцию "Азарт-П1" полюбили в войсках за качество и устойчивость связи в любых условиях.
Источник изображения: Пресс-служба АО "НПО Ангстрем"

Это позволит осуществить поэтапный перевод системы военной связи на цифровые способы обработки и передачи информации

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Войска связи ВС РФ получат в этом году более 12 тыс. образцов современной техники. Об этом в преддверии Дня войск связи в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник Главного управления связи ВС РФ - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

"К концу 2021 года в войска будет поставлено более 12 тыс. единиц современных образцов техники связи", - сообщил он.

По его словам, это позволит осуществить поэтапный перевод системы военной связи на цифровые способы обработки и передачи информации.

"Впрочем, мы не стоим на месте и в ближайшие три года планируем выйти на еще более высокий показатель - 76% современной техники связи в войсках", - подчеркнул Шамарин.

День военного связиста отмечается в России ежегодно 20 октября. В этот день в 1919 году были образованы специальные войска связи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.06.2017
Кадры пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям ИГ* из Средиземного моря
09.09.2015
Еще восемь Су-30СМ для Морской авиации и планы приообретения еще 70 для ВВС России
18.04.2014
В.Путин: Минобороны РФ уже разместило на одной из верфей Крыма заказ на сумму 5 млрд рублей
24.06.2013
Компьютерные игры и суровая реальность
04.04.2012
ОАЭ закажут 700 колесных БМП с «Бахчой»?
13.01.2007
"Первый акт сыгран" "Салют" официально завршил работы по созданию двигателя АЛ-31-М1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 12:01
Неразрешимые противоречия уничтожают единство
  • 21.10 11:00
  • 62
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 21.10 10:20
  • 401
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 08:13
  • 75
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 21.10 08:07
  • 10
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 21.10 06:02
  • 1
В России спустили на воду вертолетный корабль проекта 14400
  • 20.10 17:52
  • 32
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 20.10 17:12
  • 1
Украина отправила основной боевой танк «Оплот» в США
  • 20.10 17:10
  • 2
Боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" "протестируют" в 2022 году - главком Сухопутных войск РФ
  • 20.10 16:57
  • 2
Евросоюз намерен вбить гвоздь в гроб НАТО
  • 20.10 16:26
  • 1
Российскую ракету «Оникс» модернизировали
  • 20.10 16:17
  • 1
Китай испытал мощнейший в мире монолитный твердотопливный ракетный двигатель
  • 20.10 12:38
  • 0
США озадачены возможностями гиперзвукового оружия России и Китая
  • 20.10 08:58
  • 2274
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.10 05:16
  • 1
«Спрут-СДМ1»: Россия готовит десантирование легкого танка