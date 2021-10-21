Более 12 тыс. новых образцов техники поставят войскам связи в 2021 году

Радиостанцию "Азарт-П1" полюбили в войсках за качество и устойчивость связи в любых условиях.

Это позволит осуществить поэтапный перевод системы военной связи на цифровые способы обработки и передачи информации

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Войска связи ВС РФ получат в этом году более 12 тыс. образцов современной техники. Об этом в преддверии Дня войск связи в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник Главного управления связи ВС РФ - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

"К концу 2021 года в войска будет поставлено более 12 тыс. единиц современных образцов техники связи", - сообщил он.

По его словам, это позволит осуществить поэтапный перевод системы военной связи на цифровые способы обработки и передачи информации.

"Впрочем, мы не стоим на месте и в ближайшие три года планируем выйти на еще более высокий показатель - 76% современной техники связи в войсках", - подчеркнул Шамарин.

День военного связиста отмечается в России ежегодно 20 октября. В этот день в 1919 году были образованы специальные войска связи.