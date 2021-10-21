Шойгу прокомментировал противостояние России и Ирана терроризму в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу обозначил угрозы из Афганистана, актуальные для России и Ирана.

«Мы можем и дальше заниматься этой работой в разных регионах с учетом того, что ситуация не становится проще. Речь идет об Афганистане и о тех угрозах, которые сегодня существуют из этого региона. Это наркотрафик и появление ИГИЛ (запрещено в РФ) на территории сопредельных государств», - отметил министр во время встречи с начальником Генерального штаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.

Глава Минобороны добавил, что существенное влияние на обстановку оказывают как перемещаемые лица, так и ушедшие из Афганистана американцы, ведь они продолжают вести переговоры с разными странами по вопросу поддержки беженцев из Афганистана.

«У нас безусловно есть что обсудить для работы на этом направлении. Сегодня предлагаю рассмотреть наиболее значимые вопросы российско-иранского сотрудничества в военной области», - сказал Шойгу, прокомментировав совместное противостояние терроризму со стороны России и Ирана в Сирии.

Также Шойгу заявил, что Россия готова поддерживать многоплановый характер военного сотрудничества с Ираном, сообщил ТК «Звезда».