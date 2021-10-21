Иран активно закупает российское вооружение

Иран и Россия в ближайшее время проведут заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Этому будет дан новый стимул, заявил начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери.

«Скоро в Тегеране состоится заседание совместной военно-технической комиссии. Думаю, что наше сотрудничество в этой области будет развиваться», - сказал он в интервью телеканалу Россия-24 (ВГТРК).

«Мы прикладываем усилия, чтобы разработать долгосрочную дорожную карту, которая даст новый стимул нашему сотрудничеству в этой сфере», - сказал Багери.

«Благодаря тому, что уже более 40 лет наша страна живет в условиях санкций, львиную долю вооружений мы производим сами. Но есть некоторые аспекты, которые мы не смогли перевести в практическую производственную плоскость или же их не позволяют осуществить соображения экономического характера. И тогда мы обращаемся к российским коллегам и заключаем военные контракты», - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах ВТС с Россией после снятия с Ирана ограничений по линии Совбеза ООН.

«В частности, после отмены санкций ООН закупка вооружений активно развивается. К тому же обстановка в регионе подталкивает нас к такому сотрудничеству», - сказал Багери.