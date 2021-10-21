Турецкие заправщики продлили время полета B-1B Lancer США над Черным морем

Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, вылетевших с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, совершили полеты в районе Черного моря, сообщило командование ВВС США в Европе и Африке.

Два B-1B Lancer из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, размещенной в настоящее время на авиабазе Фэрфорд, выполнили противокорабельную миссию в регионе Черного моря вместе с европейскими союзниками и партнерами, - говорится в сообщении.

В ходе выполнения задания бомбардировщики дозаправлялись в воздухе от американских и турецких самолетов-заправщиков KC-135 для увеличения продолжительности полетов.

«Наши силы размещены на европейском театре военных действий для реагирования на любую угрозу, в любом месте, в любое время», - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

По данным американских военных, бомбардировщики в ходе выполнения задания в регионе взаимодействовали с румынскими, польскими и канадскими истребителями, которые задействованы в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии.