Источник: Роскосмос инициировал дело, по которому задержали замгендиректора ЦЭНКИ

Задержание Марата Арустамова является результатом проверки службы внутреннего аудита корпорации, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Уголовное дело, по которому задержан заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Марат Арустамов, возбуждено в том числе в результате проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Задержание заместителя генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова является результатом проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса, он давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации. С результатами проверки был ознакомлен гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он санкционировал ход дальнейшего расследования", - отметил собеседник агентства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что следственный отдел УФСБ по Амурской области задержал на 48 часов Арустамова в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По данным издания, задержание связано с контрактом на строительство жилищного комплекса, объектов социального и культурно-бытового обеспечения на территории космодрома Восточный ЗАТО Циолковский.

В октябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица", что с 2018 года по итогам проверок службы внутреннего аудита было возбуждено 22 уголовных дела. В январе сообщалось уже о 26 уголовных делах.