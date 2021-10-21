Крылья с подсветкой: дроны ударят несбиваемыми снарядами и минами

Беспилотники становятся главным помощниками артиллеристов

Российские ударные беспилотники будут наводить на цель сверхточные боеприпасы — снаряды «Краснополь» и мины «Грань». Взаимодействие артиллеристов и дронов «Орион» и «Форпост» было отработано на учениях «Запад-2021». Благодаря лазерной подсветке целей боеприпасы с высокой точностью поразили все важные объекты. В реальном боестолкновении защититься от таких снарядов и мин практически невозможно — в отличие от ракет их нельзя перехватить средствами ПВО или поставить им радиоэлектронные помехи. Эксперты отмечают, что в Сирии российские управляемые снаряды и мины оказались одними из самых эффективных средств уничтожения боевиков.

По указке сверху

В ходе стратегических учений «Запад-2021» новые мины «Грань», а также управляемые снаряды «Краснополь» наводили на цель с помощью беспилотников «Орион» (еще он называется «Иноходец») и «Форпост-Р», рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. БПЛА находили для артиллеристов цели и передавали их координаты на командные пункты. Дальше дронам надо было подсветить их лазером — это обеспечило поражение с первых выстрелов.

Удары по условному противнику высокоточных боеприпасов, в том числе и новейших 120-миллиметровых управляемых мин «Грань», были признаны успешными. По сценарию учений, 152-миллиметровые орудия и 120-миллиметровые минометы обеспечивали огневое прикрытие маневренных действий обороняющихся подразделений.

Минобороны уже сообщало, что в сентябре этого года на полигоне в Мулино в составе разведывательного огневого комплекса были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты «Иноходец», «Ласточка» и «Орион-10». Подсветка объектов обеспечила применение высокоточных средств поражения.

Разведывательный беспилотник «Форпост-Р» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В настоящее время в рамках разведывательно-ударных контуров на поле боя активно задействуют высокоточное оружие — артиллерийские и авиационные боеприпасы, а также оперативно-тактические ракеты, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Сейчас те же управляемые снаряды «Краснополь», мины типа «Грань» или «Смельчак» активно используются артиллеристами, — напомнил он. — Отечественные корректируемые артиллерийские боеприпасы применяются в Сирии — только так можно понять их реальную эффективность. Удары таким высокоточным оружием высоко оцениваются в войсках. Они могут практически моментально уничтожить важную цель и повлиять на ход боестолкновения.

Применение беспилотников позволяет находить важные цели в глубине боевых порядков противника. «Иноходец» или «Форпост» — это БПЛА, которые могут высоко и долго находится в воздухе, отметил эксперт.

Сирийские «Краснополи»

Известно, что высокоточным снарядом «Краснополь» были уничтожены боевики, которые 31 декабря 2017 года обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим. Точечными попадания управляемых боеприпасов не раз накрывали огневые позиции, опорные пункты и бункеры боевиков.

Высокоточный снаряд «Краснополь» Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Mike1979 Russia

Этот 152-миллиметровый снаряд предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели.

Стрельба «Краснополем» стала обязательным упражнением для артиллеристов. В августе этого года самоходные гаубицы «Мста-С» Центрального военного округа на учениях уничтожили замаскированные бронированные цели условного противника на дальности от 10 до 16 км. При этом огонь корректировали с помощью беспилотников.

«Грань» — это новейший осколочно-фугасный боеприпас с лазерной головкой самонаведения. Он разработан для гладкоствольных и нарезных 120-миллиметровых минометов и предназначен для уничтожения одиночных и групповых целей, легкой бронетехники, а также фортификационных сооружений.

Мина позволяет уничтожать подсвеченные лазером цели первым выстрелом. При этом ее можно использовать при плохой погоде в любое время суток.

Испытания мины показали, что она может поразить заданные цели с большой эффективностью даже в тех моментах боя, когда вести огонь обычными минометными и артиллерийским боеприпасами становится неэффективно. Например, она поможет достать постоянно перемещающегося противника в узких проходах и за высокими гребнями укрытий. Эти качества боеприпаса станут незаменимыми при ведении боев в горах или плотной городской застройке.

Управляемая мина «Грань» Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Smell U Later

Минами можно будет вести огонь и из 120-миллиметрового минометного комплекса «Горец» — он недавно прошел заводские испытания. Сам миномет устанавливается на автомобиле «Тигр», а его боевой расчет при стрельбе находится внутри бронированного корпуса машины.

«Горец» работает в полностью автоматизированном режиме и может получать данные целеуказания от беспилотных летательных аппаратов. В этом случае данные о целях отображаются на цветном ЖК-мониторе командира расчета.

Кадровые военные

«Орион» стал первым разведывательно-ударным аппаратом, принятым на вооружение. Беспилотник весом чуть больше тонны может находиться в воздухе до 24 часов, радиус его действия около 250 км Он может нести примерно 200 кг боевой нагрузки. В частности, аппарат способен применять 120-килограммовые осколочно-фугасные бомбы ОФАБ 100-120. В Сирии «Иноходцы» совершили около 60 боевых вылетов общей продолжительностью более 200 часов.

«Форпосты» давно несут службу в войсках в качестве разведывательных аппаратов. Модернизированный 500-килограммовый «Форпост-Р» был разработан для применения оружия. На прошедших в сентябре стратегических учениях «Запад-2021» ударную версию беспилотника впервые показали в деле. Доработанные «Форпосты» применяли корректируемые 20-килограммовые авиабомбы КАБ-20С.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации/structure.mil.ru Источник изображения: iz.ru

«Известия» уже писали, что для российской армии начинается разработка дронов-огнеметчиков. Минобороны уже согласовало тактико-технические требования к новым системам вооружения для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В частности, в перечень новинок попали беспилотные огнеметные системы. Они будут выполнены на базе небольших летательных аппаратов либо квадрокоптеров.

Главной задачей новых дронов будет уничтожение противника термобарическими или зажигательными боеприпасами, которые они будут сбрасывать сверху. Такие системы вооружения станут особо эффективными в условиях городского боя, а также при уничтожении укрепленных районов противника. Они помогут сохранить жизни мирных жителей и солдат в уличных и боях, которые идут на сильно пересеченной местности.

Роман Крецул