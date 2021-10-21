Запуск совместной миссии НАСА и Space X на МКС перенесли

Совместная миссия НАСА и Space X на Международную космическую станцию (МКС), запуск которой планировался 30 октября, перенесена на 31 октября. Об этом говорится на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) 19 октября.

«НАСА и SpaceX в настоящее время ориентируются на 2:21 утра по восточному времени в воскресенье, 31 октября, для запуска экипажа Crew3 на МКС, чтобы предоставить дополнительное время на подготовку космической техники. Время и дата запуска резервной группы — 1:10 утра среды, 3 ноября», — ведомства.

Астронавты-дебютанты Раджа Чари и Кайла Баррон, командир миссии Том Маршберн и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер отправятся к МСК на космическом корабле SpaceX Dragon Endurance с ракетой Falcon 9 со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди агентства во Флориде.

Международный экипаж с 16 октября находится на карантине и в ближайшие дни отправится в центр Кеннеди для окончательной подготовки к запуску.

Команда Crew3 проведет длительную научную миссию на борту орбитальной лаборатории. На запуск 31 октября команда прибудет на космическую станцию рано утром в понедельник, 1 ноября.

Возвращение экипажа Crew2 с астронавтами НАСА Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и астронавтом ЕКА Томасом Песке запланировано на начало ноября с приводнением Dragon Endeavour в одной из семи зон посадки у побережья Флориды.

В сентябре стало известно, что космический корабль Crew Dragon с первым гражданским космическим экипажем проведет на орбите трехдневную миссию из-за нюансов американского законодательства. Основатель и генеральный директор частной космической компании Success Rockets Олег Мансуров объяснил, почему туристам отвели на орбите именно три дня и чем их быт в космосе будет отличаться от условий космонавтов.