Войти
Известия.ru

Запуск совместной миссии НАСА и Space X на МКС перенесли

539
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Совместная миссия НАСА и Space X на Международную космическую станцию (МКС), запуск которой планировался 30 октября, перенесена на 31 октября. Об этом говорится на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) 19 октября.

«НАСА и SpaceX в настоящее время ориентируются на 2:21 утра по восточному времени в воскресенье, 31 октября, для запуска экипажа Crew3 на МКС, чтобы предоставить дополнительное время на подготовку космической техники. Время и дата запуска резервной группы — 1:10 утра среды, 3 ноября», — ведомства.

Астронавты-дебютанты Раджа Чари и Кайла Баррон, командир миссии Том Маршберн и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер отправятся к МСК на космическом корабле SpaceX Dragon Endurance с ракетой Falcon 9 со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди агентства во Флориде.

Международный экипаж с 16 октября находится на карантине и в ближайшие дни отправится в центр Кеннеди для окончательной подготовки к запуску.

Команда Crew3 проведет длительную научную миссию на борту орбитальной лаборатории. На запуск 31 октября команда прибудет на космическую станцию рано утром в понедельник, 1 ноября.

Возвращение экипажа Crew2 с астронавтами НАСА Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и астронавтом ЕКА Томасом Песке запланировано на начало ноября с приводнением Dragon Endeavour в одной из семи зон посадки у побережья Флориды.

В сентябре стало известно, что космический корабль Crew Dragon с первым гражданским космическим экипажем проведет на орбите трехдневную миссию из-за нюансов американского законодательства. Основатель и генеральный директор частной космической компании Success Rockets Олег Мансуров объяснил, почему туристам отвели на орбите именно три дня и чем их быт в космосе будет отличаться от условий космонавтов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
JAXA
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
Похожие новости
08.10.2021
Корабль Crew Dragon 31 октября состыкуется с МКС
26.04.2021
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС
23.11.2020
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома в Калифорнии
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
28.12.2018
Русские потрошители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 12:01
Неразрешимые противоречия уничтожают единство
  • 21.10 11:00
  • 62
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 21.10 10:20
  • 401
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 08:13
  • 75
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 21.10 08:07
  • 10
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 21.10 06:02
  • 1
В России спустили на воду вертолетный корабль проекта 14400
  • 20.10 17:52
  • 32
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 20.10 17:12
  • 1
Украина отправила основной боевой танк «Оплот» в США
  • 20.10 17:10
  • 2
Боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" "протестируют" в 2022 году - главком Сухопутных войск РФ
  • 20.10 16:57
  • 2
Евросоюз намерен вбить гвоздь в гроб НАТО
  • 20.10 16:26
  • 1
Российскую ракету «Оникс» модернизировали
  • 20.10 16:17
  • 1
Китай испытал мощнейший в мире монолитный твердотопливный ракетный двигатель
  • 20.10 12:38
  • 0
США озадачены возможностями гиперзвукового оружия России и Китая
  • 20.10 08:58
  • 2274
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.10 05:16
  • 1
«Спрут-СДМ1»: Россия готовит десантирование легкого танка