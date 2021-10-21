Визит Остина в Киев ознаменовал дальнейшую поддержку со стороны США

Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев продемонстрировал, что Соединенные Штаты планируют и далее поддерживать Украину. Такое заявление сделал украинский политолог Андрей Золотарёв во вторник, 19 октября.

«Статус-кво Украины как инструмента против России, судя по визиту министра обороны США, сохраняется. То есть США никуда не собираются уходить из Украины, и визит это наглядно демонстрирует. Слишком дорого Украина обходится для США, слишком велика цена престижа, поэтому незачем уходить. Это маркер того, что политика США по Украине сохраняется», — сказал Золотарёв.

Эксперт отметил: Остин приехал, чтобы лично ознакомиться, что происходит на Украине в сфере безопасности и обороны, как реализуются соответствующие реформы и соглашения, достигнутые в ходе недавнего визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Основная цель визита — увидеть всё на месте своими глазами. Ведь у США есть пример Афганистана, которому они оказывали колоссальную военную помощь, но мы увидели, к чему всё это привело: на бумаге была мощная 300-тысячная армия, а оказалось, что значительная часть формирований была просто виртуальной, на бумаге, а многомиллиардная военная помощь в значительной части расхищалась», — провел параллель политолог.

По мнению Золотарёва, этот визит также означает продолжение антироссийской политики.

«Был сделан ряд громких политических заявлений, касающихся того, например, что третьи страны не могут влиять на членство Украины в НАТО. Это ритуальные заявления, которые далеко не факт, что будут иметь практическое значение. <...> Остин вселил надежду в своих украинских партнеров в русле традиционной антироссийской риторики. Это типичная политика балансирования. <...> США демонстрируют, что они с Украиной и их позиции неизменны, но это скорее символ, нежели какое-то реальное усиление», — рассказал он ТАСС.

Глава министерства обороны США прибыл в Киев 19 октября, где встретился со своим украинским коллегой Андреем Тараном. Они обсудили взаимодействие по обеспечению безопасности в Черном море. Вечером глава Пентагона встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, который в ходе переговоров заявил, что США остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны.

Ранее в этот день Остин заявил, что Россия начала войну в Донбассе, нарушая суверенитет Украины. Он также обвинил страну в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины.

15 октября советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина начала прорабатывать ряд сценариев на случай военного конфликта с Россией. В Киеве, указал он, исходят из того, что «война с Россией уже идет» и в определенных условиях может приобрести формат полномасштабного конфликта.

10 октября экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал, что США — это главная помощь украинской стороны в борьбе с Россией. Он убежден, что именно президент США Джо Байден якобы может поставить России «красные линии» в вопросах глобальной политики.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее подтвердил готовность встретиться с Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать. Однако ответного желания со стороны Украины не видно, уточнил Песков.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к деэскалации и прямым переговорам с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.