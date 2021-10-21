Турецкая компания ВМС в кризисе, а производство танка Altay остается в неопределенности

Как сообщило американское издание "Defense News" в материале Burak Ege Bekdil "Turkish-Qatari venture BMC facing liquidity challenges" ("Турецко-катарское предприятие BMC сталкивается с проблемами ликвидности"), ведущий турецкий производитель бронетехники турецко-катарское предприятие BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, испытывает трудности с ликвидностью после недавней смены владельца.

Изготовленный турецкой компанией ВМС Savunma опытный образец турецкого танка Altay национальной разработки в исполнении Т1 (фактически пятый изготовленный прототип Altay, и первый, построенный самой ВМС) во время демонстрации в Арифие 22.01.2021. На башне установлен комплекс активной защиты Aselsan AKKOR (с) министерство национальной обороны Турции

Источники в ВМС на условиях анонимности сообщили, что эта компания, у которой есть многомиллиардный контракт на производство первого национального турецкого танка нового поколения Altay, находится на стадии сокращения рабочей силы неизвестного масштаба.

Представитель профсоюза сообщил, что недавно компания уволила около 30 служащих. Рабочие опасаются массовых увольнений или неоплачиваемых отпусков.

Представитель профсоюза также сообщил, что некоторые производственные предприятия ВМС перешли с трех рабочих смен в день на односменную работу. BMC также прекратила производство своих гражданских грузовиков Tuğra.

Строительство крупного производственного комплекса ВМС в Карасу, Сакарья, на северо-западе Турции, было остановлено по финансовым причинам. Субподрядчики жалуются на неоплаченные счета.

"Приток денежных средств недостаточен для поддержки функционирования на корпоративном уровне", - признал один из представителей BMC. - "Мы надеемся, что это временная ситуация".

Другой представитель BMC возложил вину на огромную задолженность компании на момент поглощения. "Мы взяли на себя долг, управлять которым стало непросто, - сказал он, - "Компании нужны новые крупные контракты".

BMC имеет политически противоречивую историю. В 2014 году компания Es Mali Yatırım Danışmanlık бизнесмена Эдхема Санджака приобрела BMC, в то время проблемного производителя бронетехники, за 350 млн долл., после того, как BMC была конфискована государственным банковским фондом за невыплаченные долги ее бывшего владельца на сумму 75 млн долл.

Санджак, ближайший помощник президента Реджепа Тайипа Эрдогана, входил в высшие круги правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогана. Талип Озтюрк, дальний родственник Эрдогана, инвестировал 100 млн долл в BMC, чтобы стать партнером Санджака.

Эрдоган также выступил посредником в сделке, в которой катарский фонд инвестировал 300 млн долл., чтобы купить 49,9% акций BMC. Санджак после этого владел 25% BMC и смог добиться получения предприятием чистой прибыли в размере 50 млн долл..

Правительство Эрдогана весьма спорным решением выделило BMC 544 акра государственной земли в Карасу, Сакарья, для использования в будущих инвестициях компании. Впоследствии BMC победила двух местных конкурентов и выиграла стратегический контракт на производство первой серийной партии из 250 танков Altay. Источники в оборонной промышленности оценивают контракт на Altay, предполагающий в конечном итоге изготовление 1000 танков, на сумму около 11 млрд долл.

В мае 2018 года правительство Турции предоставило BMC инвестиционные льготы в размере 1,4 млрд турецких лир (примерно 250 млн долл) для реализации программы производства Altay, включая снижение налогов, снижение пенсионных взносов, субсидирование энергии и льготы. Правительство также передало BMC на безвозмездной основе военный бронетанкоремонтный завод в Арифие недалеко от Стамбула. Компания была обязана инвестировать в него 50 млн долл в обмен на право эксплуатации завода в Арифие в течение 25 лет. Оппозиционные партии Турции тогда потребовали парламентского расследования данного соглашения с BMC, но их попытки были отклонены ПСР Эрдогана.

По доходам от своего оборонного производства в 2020 году с эквивалентом около 533 млн долл BMC заняла 89-е место в ежегодном рейтинге "Defense News Top 100".

В мае 2021 года Санджак и Озтюрк продали свои доли суммарно в 50,1% в BMC турецкому производителю стали Tosyalı Holding за 480 млн долл.

Tosyalı Holding - ведущий турецкий производитель чугуна и стали, который также имеет тесные связи с Эрдоганом. Tosyalı управляет тремя предприятиями на трех континентах и ​​производит 6 млн тонн стали в год. В компании работает более 10000 человек. Другие ее бизнес-интересы включают морское судоходство, портовую деятельность, внешнюю торговлю и производство электроэнергии.

Неужели контракт на танки Altay не помог BMC? "Даже если их производство начнется сегодня, поставки не могут быть осуществлены раньше, чем через пять лет", - сказал старший инженер BMC.

У программы Altay тоже есть свои проблемы. Она столкнулсась с серьезными задержками из-за невозможности доступа к важным компонентам, таким как двигатель, трансмиссия и броня. В марте BMC вела переговоры о подписании стратегических соглашений с двумя южнокорейскими компаниями о совместной работе над силовой установкой для танка нового поколения. По условиям сделки южнокорейские производители Doosan и S&T Dynamics будут должны поставлять двигатель и трансмиссию для Altay.

"Мы все еще ведем переговоры [с южнокорейцами]… и пока не можем прийти к соглашению", - сказал один из представителей BMC.

Со стороны bmpd напомним, что компания ВМС, изначально возникшая в 1964 году как турецкий филиал British Motor Corporation, а с 1989 года длительное время контролировавшаяся турецким частным холдингом Çukurova, после кризиса и банкротства 2010 года пережила возрождение, перейдя в 2013 году под контроль группы ES Mali Yatirim ve Danismanlik A.S. влиятельного турецкого олигарха Эдхема Санджака, близкого к президенту Турции Эрдогану. В свою очередь, Санджак уступил 25% акций ВМС другому близкому к Эрдогану турецкому олигарху Талипу Озтюрку. В 2015 году Санджак при посредничестве Эрдогана продал 49,9% акций ВМС за примерно 300 млн долл катарскому государственному инвестиционному фонду QAFIC (в свою очередь, приход катарских инвесторов в ВМС был явно связан с близостью этой компании к власти).

Покровительство со стороны Эрдогана позволило ВМС привлечь крупные государственные и экспортные заказы, включая и в 2018 году контракт на серийное производство турецкого танка Altay, однако не спасло ВМС от нового кризиса - в том числе ввиду неспособности организовать производство Altay. В мае 2021 года Санджак и Озтюрк продали остававшиеся у них 50,1% акций ВМС за 480 млн долл турецкому частному холдингу Tosyalı Holding (принадлежит семье Тосялы). Пока неясно, сможет ли Tosyalı галбванизировать проблемный актив. В любом случае, похоже, что, серийное производство танка Altay продолжает отдвигаться на неопределенный срок.