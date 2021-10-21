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Интерфакс-АВН

Boeing и SpaceX будут добиваться увеличения количества полётов на МКС

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Американские частные аэрокосмические компании Boeing и SpaceX будут добиваться увеличения количества полётов на МКС в рамках контрактов с NASA, сообщил руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов Boeing Джон Воллмер.

"И SpaceX и Boeing получили шесть пост-верификационных миссий полётов на МКС по контракту, всего шесть на две компании. Boeing получил право провести три из них. Сейчас мы знаем, что работа МКС будет продлена на срок позднее 2024 года. Поэтому в данный момент мы ищем способ добавить количество миссий в оба контракта, и в следующие несколько месяцев станет ясно, что будет предпринято на этот счёт (...) Мы хотим, чтобы и SpaceX, и Boeing летали по разу в год", - сказал Воллмер.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

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Страны
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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