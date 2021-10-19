F-35 против Су-57. Почему их нельзя сравнивать

Эксперт: сравнение истребителей пятого поколения в СМИ - это всегда фейк

Газета Daily Express призвала Британию «выйти из НАТО из-за истребителей Су-57». Так информацию интерпретировали российские медиа. Что произошло на самом деле - разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Путин не дает покоя Байдену угрозами реактивных истребителей», сообщила газета Daily Express. Российские СМИ растиражировали эту информацию. При этом упор делался даже не на самом материале, а комментарии читателя к тексту, опубликованном в Daily Express.

Приведем его полностью: «Нам нужно выйти из НАТО! Не понимаю, почему мы находимся в партнерстве с США, защищая Прибалтику, тем более что они в ЕС только и делают, что ругают нас! Есть ли вообще смысл защищать Германию и Volkswagen от русских?». Автор - Glyn 342.

Соотносить один единственный комментарий с содержанием текста Daily Express и редакционной политикой этой газеты, тем более выдавать его за мнение «авторов и экспертов британского издания», наверное, неправильно.

Теперь о материале в Daily Express. Ничего революционного и эксклюзивного в этом тексте нет. Тексты такого рода - со сравнением истребителей пятого поколения разных стран - периодически появляются на страницах тех или иных зарубежных газет и журналов. Отечественные авторы тоже иногда увлекаются такими сравнениями, но это явление в нашей стране не приняло столь массового характера, как в США.

Сравнивать Су-57 и F-35 при отсутствии их действительных характеристик, по меньшей мере, некорректно.

Мы сегодня детально не знаем не то что характеристик отечественного истребителя пятого поколения Су-57, мы даже толком не знаем тактико-технических характеристик F-35, хотя уровень открытости, связанный с зарубежными образцами военной техники, традиционно существенно выше, чем у нас.

К примеру, в современных и перспективных самолетах нет никакого смысла сравнивать скорость. Она, по большому счету, никого не интересует, как и высота полета. Сегодня самолеты-истребители уже не гоняются друг за другом, как в воздушных боях Первой и Второй мировых войн.

Что касается маневренности, то она, безусловно, вещь более сложная для анализа и сравнения. В определенных обстоятельствах маневренность истребителя имеет значение, хотя уже и далеко не такое решающее, как в прежние времена. В настоящее время маневренность не является критически важной характеристикой современного самолета пятого поколения.

Ключевым параметром для современного самолета является сочетание боевой нагрузки и дальности полета. В конечном счете это выливается в радиус боевого применения, в пределах которого можно вести эффективный воздушный бой.

И именно этого сочетания - боевой нагрузки и дальности полета для самолетов пятого поколения - нигде в открытых источниках нет.

Одним из ключевых параметров, определяющих боевую эффективность истребителей пятого поколения, являются тактико-технические характеристики бортового радиолокатора. К примеру, важна не просто его предельная дальность работы, а дальность обнаружения тех или иных целей с вполне конкретными эффективными отражающими поверхностями.

Никто из специалистов, владеющих этой информацией, нигде и ни при каких обстоятельствах не обмолвится о подлинных характеристиках бортового радиоэлектронного оборудования.

Что касается еще одной характеристики бортового радиолокатора современного истребителя, причем характеристики из разряда важнейших, - его помехозащищенности в сложных условиях радиоэлектронной обстановки - то и она в настоящий момент вообще никак и нигде не описана.

Никаких реальных цифр нет. Как и нет данных, какие материалы и в каком сочетании используются при создании антенного полотна.

Что касается радиолокационной заметности истребителей пятого поколения - еще одного ключевого параметра самолетов этого типа - то и ее толком никто не знает.

Несколько слов о возможностях оружия для боевых машин пятого поколения. И по этим параметрам, надо отметить, сегодня нет никаких точных сведений. Никто толком не знает реальных возможностей перспективных ракет класса «воздух-воздух» дальнего действия. По ракетам с инфракрасной головкой самонаведения какие-то тактико-технические характеристики предположить еще можно, но вот с радиолокационными системами наведения обстановка гораздо сложнее.

Наконец, есть еще один, но весьма важный факт. В настоящее время на оснащении ВВС США и их союзников (партнеров по кооперации F-35) насчитывается около 700 истребителей F-35. По советским меркам, это две воздушные армии.

В свою очередь, в Воздушно-космических силах России еще нет ни то чтобы истребительно-авиационного полка, на вооружении которого бы имелись Су-57, нет даже эскадрильи, звена даже нет. И это тоже надо иметь в виду при сравнении боевых и оперативных возможностей сторон.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок