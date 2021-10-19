Строительство АО «Кронштадт» завода по производству беспилотных летательных аппаратов в Дубне

Как уже сообщал наш блог, АО "Кронштадт" с начала 2021 года ведет строительство первого в России специализированного серийного завода по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов в Дубне (Московская область), на площадке рядом с АО "Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова" (ныне также входящего в состав группы "Кронштадт").

Строительство цехов серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), сентябрь 2021 года (с) АО "Кронштадт"

Компания "Кронштадт" - головной исполнитель ряда НИОКР по созданию комплексов с беспилотными летательными аппарами и их компонентов, в т.ч. беспилотных систем ударного и разведывательного назначения различных классов, таких как "Орион" ("Орион-Э" экспортный), "Гелиос-РЛД", "Гром" и другие, которые компания впервые представила на Международных военно-технических форумах "Армия-2020" и "Армия-2021". Разработанные в компании беспилотники имеют как военное, так и гражданское применение. Совершенная конструкция и передовые технологии позволяют им находиться в воздухе сутки и даже больше.

Компания "Кронштадт" в подмосковном наукограде Дубна строит первый в России серийный завод по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. На предприятии ежегодно планируется производить десятки БЛА.

Ранее пресс-служба "Кронштадта" сообщала, что инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей, а бюджеты разных уровней предприятие будет отчислять ежегодно более 900 млн рублей. На соседнем Дубненском машиностроительном заводе имени Н. П. Федорова (также входит в "Кронштадт") будут изготавливать наземную часть управления комплексами.

Новый завод строится в рекордно короткие сроки. Строительство с нуля начали в апреле 2021 года, а запуск производства запланирован на ноябрь. В настоящий момент "Кронштадт" набирает на новую площадку персонал, всего потребуется порядка 1500 человек. Компании требуются специалисты, знающие композитное производство, современное оборудование и технологии, а также рабочие.

На предприятии площадью около 45 000 кв. м будет создано три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение (так называемая, грязная зона); цех агрегатной сборки и цех окончательной сборки (чистая зона). Чистая зона будет отделена и оборудована специальными системами обеспечения климата для поддержания постоянной температуры зимой и летом на уровне 20 градусов для комфортного пребывания в цеху работников и соблюдения технологии создания композитных деталей.

Благодаря тому, что беспилотные летательные аппараты такой размерности, как разрабатывает "Кронштадт", в основе своей изготовлены из композитных материалов, на заводе практически не будет использоваться технология клепки, что делает его невредным и нетравмоопасным, в отличие от классических авиационных заводов. Отсутствие клепальных работ и минимизация мехобработки должно предотвращать болезни, вызываемые вибрациями и высоким уровнем шума (болезни позвоночника, суставов, язва, тугоухость). Заявляется об экологичности производства, поскольку не будет вредных выбросов, так как используется система фильтров, которые утилизируют.

Строительство цехов серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), сентябрь 2021 года (с) АО "Кронштадт"