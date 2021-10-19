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Российская газета

Начальник Генштаба РФ обсудил военное взаимодействие с коллегой из Ирана

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Российско-иранское сотрудничество продолжает последовательно развиваться. Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, контакты остаются достаточно интенсивными, заявил в понедельник, 18 октября, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов на переговорах в Москве коллегой из Ирана Мохаммадом Хосейном Багери.

По словам Герасимова, по большинству ключевых проблем региональной и глобальной повестки дня позиции двух государств совпадают или очень близки. Начальник Генштаба РФ назвал Иран ближайшим партнером России. "Отношения между нашими странами опираются на многолетние традиции дружбы и сотрудничества. Их отличает высокий уровень доверительного политического диалога и взаимопонимания, готовность координировать подходы по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Герасимов.

По его предложению на переговорах генералы обсудили наиболее важные аспекты взаимодействия вооруженных сил РФ и Ирана. Возможности еще больше расширить такие отношения у Москвы и Тегерана имеются. Мохаммад Хосейн Багери считает, что импульсом к этому могут послужить крепнущие связи военных Ирана и России. "Сотрудничество между нашими странами продолжает расширяться по различным областям. Наглядным примером этого сотрудничества является наше плодотворное сотрудничество в Сирии. В рамках данного двустороннего сотрудничества особое внимание уделяется расширению военного двустороннего сотрудничества. Мы уже более десяти лет сотрудничаем в борьбе с терроризмом. Особенно - в Сирии. И мы также поддерживаем друг друга и советуемся относительно разных вопросов, возникающих, в том числе, в регионе и мире", - сказал начальник Генштаба Ирана.

Он также напомнил, что между двумя странами подписаны и выполняются несколько договоров - как на уровне президентов, так и на уровне правительств. "Это лишний раз подчеркивает то высокое значение, которое придается этим отношениям в наших странах", - подчеркнул Мохаммад Хосейн Багери. Военачальник поблагодарил коллегу за приглашение приехать в Россию и за то, что группа иранских кораблей впервые была принята в Санкт-Петербурге в рамках Главного военно-морского парада.


Юрий Гаврилов

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