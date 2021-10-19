Гражданские инновации от лидера военной электроники

С момента основания в далеком 1944 году Центральное конструкторское бюро №17 занялось весьма актуальным на тот момент направлением – самолетной радиолокацией. Впоследствии предприятие называлось Научно-исследовательский институт №17, Московский НИИ приборостроения, а ныне – концерн радиостроения «Вега».

Сегодня «Вега», находясь в составе холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, продолжает работы по созданию радиолокационных систем, а также производит инновационную гражданскую продукцию, улучшающую качество жизни людей, инфраструктуру и городскую среду. В октябре головному предприятию концерна исполнилось 77 лет.

У истоков радиолокации

Открытое в 1944 году Центральное конструкторское бюро №17, будущее головное предприятие концерна «Вега», стало одним из первых в Советском Союзе разработчиков самолетных радиолокационных систем. И сегодня это направление остается основным для концерна. Лидерство в создании РЛС было обеспечено в том числе и благодаря выдающимся кадрам − практически с самого начала здесь работал Александр Пистолькорс, знаменитый специалист в области антенно-фидерных устройств, создавший свою научную школу радиотехники.

Одна из самых известных разработок «Веги» − авиационные комплексы дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), или летающие радары. Первый подобный комплекс появился в 1965 году и назывался Ту-126. Самолет ДРЛО А-50, принятый на вооружение в 1989 году, применяется до сих пор. Он может обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 650 км и сопровождать до 300 целей. В наше время разработкой подобных систем занимаются только две страны – Россия и США.

А-50У. Фото: Минобороны РФ / wikimedia.org

Еще совсем недавно в рамках международного Договора по открытому небу Россия применяла самолет-разведчик Ту-214ОН. Специально для него концерн «Вега» разработал комплекс авиационного наблюдения нового поколения, включающий все разрешенные договором наблюдательные устройства. После выхода США и России из договора рассматривается вопрос о перепрофилировании самолета. Разработка «Веги» сможет использоваться для разведки, мониторинга, контроля над испытаниями оружия и других задач.

Роботы «Веги»

Концерн вплотную занимается диверсификацией производства, в планах нарастить объем выручки от гражданской продукции в текущем году в два раза по сравнению с предыдущим периодом. И «Вега» уверенно идет к этой цели, разрабатывая целый ряд перспективных направлений.

Много интересных разработок ведется в сфере роботизированных устройств. Например, в начале года завершились испытания беспилотника для мониторинга линий электропередачи. Этот дрон может применяться не только для диагностики ЛЭП, но и в других областях, где необходимо постоянное наблюдение за протяженными коммуникациями. Устройство защищено от сильного электромагнитного фона и может работать в автоматическом режиме.

Другой робот «Веги» может самостоятельно обнаруживать и тушить очаги пожара. Изначально пожарного робота предполагалось использовать на кораблях, однако сфера его применения может быть расширена на любые промышленные объекты. Комплекс оснащен взрывозащитной камерой, технологией машинного обучения и кроме своей основной функции способен выявить нарушителей и остудить их пыл мощной струей воды.

«Умные» аэропорты и города

Пользуясь большим опытом в создании радиолокационного оборудования для военных, предприятия концерна «Вега» предлагают аналогичные разработки и для гражданской авиации. В этом году здесь приступили к созданию мобильного комплекса посадки самолетов «Подорожник», предназначенного для безопасного проведения взлетно-посадочных мероприятий. Уникальность комплекса заключается в том, что для его установки не требуются капитальные здания, то есть он может применяться на малооборудованных аэродромах в отдаленных регионах страны.

Продукция концерна «Вега» помогает сделать аэропорты более «умными». Так, в подмосковном Внукове в этом году прошла тестирование новая система мониторинга инфраструктуры с элементами искусственного интеллекта. С помощью цифровых радиолокаторов и видеокамер она определяет подвижные объекты, следит за ними и помогает безопасникам и другим службам принимать решения. Особенностью системы является то, что она работает на маломощных РЛС, не мешающих другому оборудованию аэропорта. Разработка «Веги» уже хорошо зарекомендовала себя, и в планах – ее установка и в других аэропортах.

В городе Кыштыме Челябинской области при участии концерна реализуется проект «Умный город». Здесь в пилотном режиме действует автоматизированная интеллектуальная система разработки челябинского радиозавода «Полет», которая позволяет с помощью специального мобильного приложения подавать онлайн-заявки на услуги ЖКХ. Также в Кыштыме функционируют автоматизированные комплексы фотовидеофиксации «Призма» и «умные» датчики, отслеживающие заполнение мусорных баков. Эти решения делают жизнь горожан более комфортной и помогают экономить бюджет города.

Важным гражданским направлением «Веги» является выпуск «умных» электросчетчиков. Они обеспечивают автоматический сбор и передачу показаний оператору данных, а также позволяют пользователям следить за объемом потребляемой энергии и оплачивать услуги через мобильное приложение. Для экономии электропитания в НИИ «Вектор» разработаны цифровые оптимизаторы. Они фиксируют и автоматически выравнивают падения, повышения или резкие колебания напряжения. Такие оптимизаторы уже применяются во многих медицинских учреждениях России.

«Олимпийское» зрение и 7 миллионов пробирок

Ростех является крупнейшим исполнителем национальных проектов в сфере здравоохранения, поэтому многие предприятия Корпорации в качестве диверсификационного направления выбирают медицинскую технику. С 2019 года Рыбинский завод приборостроения, входящий в концерн «Вега», выпускает мобильную систему для рефракционной хирургии глаза OLIMP.

Станция OLIMP позволяет с помощью твердотельного импульсного наносекундного лазера выполнять целый ряд сложных офтальмологических операций. Лазерная коррекция зрения помогает исправить как близорукость, так и дальнозоркость, а также излечивает астигматизм и глаукому.

Важным отличием OLIMP является высокая мобильность и простота установки. Такую станцию можно легко транспортировать и устанавливать в любой стандартной операционной. Таким образом, даже в отдаленных уголках страны, где нет специализированных глазных клиник, россияне могут получить качественное лечение. Кроме того, прибор экономичен − единственным расходником при работе с ним является дистиллированная вода.

Во время коронавирусной пандемии еще один медицинский продукт рыбинского предприятия «Веги» стал особенно актуальным. Это центрифужные микропробирки типа Эппендорф – один из самых распространенных видов медицинских изделий для сбора анализов. Пробирки производятся из полипропилена и применяются в том числе для тестирования на COVID-19 методом ПЦР. В 2020 году из-за повышенного спроса завод выпускал пробирки круглосуточно и за год поставил медикам 7 млн единиц.