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Ростех

Ростех запускает производство браслетов-трекеров для поиска людей

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Росэлектроника
Росэлектроника.
Источник изображения: Росэлектроника

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех организует выпуск браслетов-трекеров на базе технологии Интернета вещей LoRaWAN. Устройства позволят осуществлять дистанционный присмотр за детьми и пожилыми людьми. Использование протоколов LoRaWAN для передачи данных не требует сим-карт и наличия сотовых сетей, а также обеспечивает уверенное определение координат в закрытых помещениях или под землей.

Производство браслетов-трекеров будет запущено в рамках соглашения между Специальным конструкторско-технологическим бюро по релейной технике (СКТБ РТ, входит в «Росэлектронику») и ООО «Интернет людей». В соответствии с документом предприятие выступит индустриальным партнером проекта «Не теряйся!» и организует производство устройств геопозиционирования на основе технологии LoRaWAN.

Благодаря используемым техническим решениям браслеты будут иметь компактные размеры (менее 40х15х10 мм), а время работы без зарядки составит более 160 часов. Устройства оснастят кнопкой SOS, датчиком снятия и пульсоксиметром. Данные о состоянии здоровья и незапланированных перемещениях будут передаваться в специальное картографическое приложение сервиса «Не теряйся!».

«Выпуск новых пользовательских устройств для дистанционного мониторинга за детьми, пожилыми людьми или людьми с особенностями здоровья позволит моментально узнавать о возникающих проблемах, точно определять локацию человека и предпринимать оперативные действия для оказания помощи. Мы очень рады стать индустриальными партнерами такого социально важного проекта, направленного на обеспечение безопасности и спасение людей. Выпуск первой партии устройств запланирован уже в этом году», – отметил временный генеральный директор СКТБ РТ Сергей Боровой.

Технология LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) позволяет создавать энергоэффективные сети Интернета вещей дальнего радиуса действия. В отличие от датчиков для сетей Wi-Fi и 4G, устройства LoRaWAN требуют значительно меньше энергии, что увеличивает срок службы приборов.

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