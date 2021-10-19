Умер один из создателей российских систем ПВО-ПРО Владимир Светлов

Ему было 86 лет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Один из создателей российских систем ПВО-ПРО Владимир Светлов Умер на 87-м году жизни. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 октября 2021 года на 87-м году жизни скончался выдающийся ученый в области создания средств ПВО Владимир Григорьевич Светлов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, он внес неоценимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Под руководством Светлова и при его непосредственном участии были разработаны известные сверхнадежные зенитные управляемые ракеты, которые получили широкое признание и высокие оценки как в России, так и за рубежом.

В 1980 году за создание ракеты 5В55 для системы ПВО С-300П Светлов был удостоен Государственной премии СССР, а в 1997 году за разработку ракеты 51Т6 для ПРО Московского промышленного района - Государственной премии Российской Федерации.