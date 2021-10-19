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Южнокорейские военные получат миноискатели для неметаллических мин

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Южнокорейские военные получат миноискатели для неметаллических мин
Южнокорейские военные получат миноискатели для неметаллических мин.
Источник изображения: South Korea Defense Acquisition Program Administration

Южнокорейские военные в следующем году начнут применять новые ручные миноискатели, способные обнаруживать и металлические, и неметаллические мины. Как сообщает Aju Daily, они позволят находить и северокорейские деревянные мины, сосредоточенные вдоль границы.

На вооружении Южной Кореи с девяностых стоят миноискатели PRS-17K. Они не умеют определять неметаллические мины. Такие есть у северокорейских военных, которые скопировали советские мины времен Второй мировой войны, состоящие из деревянного корпуса и минимального количества металлических компонентов. Эти снаряды в основном сосредоточены вдоль границы между Северной и Южной Кореей. Они особенно опасны, потому что их легко смывает дождями и прибивает к берегам рек.

Управление оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) заключило контракт с компанией Hanwha Systems на производство и поставку 1,6 тысячи ручных миноискателей PRS-20K, которые будут способны обнаруживать неметаллические мины, в том числе северокорейские деревянные. Военные начнут их получать во второй половине следующего года.

PRS-20K оснастят георадарами и металлоискателями. Они смогут анализировать разнородные слои почвы и определять инородные объекты. По сравнению с PRS-17K, новые аппараты будут обнаруживать мины на большей глубине.

Военные используют PRS-20K для очистки от мин районов у границы с Северной Кореей. После этого они наконец смогут извлечь останки солдат, погибших во время Корейской войны.

Ранее мы писали про систему обнаружения мин и самодельных взрывных устройств, которую разрабатывает американская компания Raytheon. Она будет их определять с помощью бактерий.

Василиса Чернявцева

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Компании
DAPA
Raytheon
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