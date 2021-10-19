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D-Russia.ru

В Москве официально запущена межвузовская квантовая сеть

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В Москве официально запущена межвузовская квантовая сеть
В Москве официально запущена межвузовская квантовая сеть.
Источник изображения: industry-hunter.com

Официальный запуск первой в России межвузовской квантовой сети с открытым доступом, которая объединила кампусы Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), состоялся в среду в Москве, сообщает пресс-служба МТУСИ в четверг.

Напомним, тестирование сети началось в августе. Проект создания открытой квантовой сети реализуется участниками консорциума Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Квантовые коммуникации», созданного на базе НИТУ «МИСиС»: МТУСИ, ООО «КуРэйт», ООО «Код Безопасности».

Межвузовская квантовая сеть состоит из пяти узлов, расположенных в корпусах НИТУ «МИСиС» и МТУСИ, она имеет открытую архитектуру и масштабируется по мере появления новых участников. Доступ к сети получают вузы, научные организации, компании-партнёры, государственные учреждения и студенческие стартапы. На базе сети они могут разрабатывать ИБ-приложения с применением квантовых ключей.

Удалённый доступ к квантовой сети будет бесплатным – разработчики хотят, чтобы тестировать квантовый канал связи могли все желающие.

Как писал D-Russia.ru, в июне в России запустили первую линию квантовой связи между Москвой и Санкт-Петербургом. Как сообщил тогда заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, до 2024 года будет запущено 7 тысяч км квантовых сетей. Продолжение проекта обеспечено финансированием.

 

О квантовых коммуникациях

Функция квантовых коммуникаций (не следует путать с квантовыми вычислениями, это другая предметная область) состоит в обеспечении абсолютно защищённых каналов передачи данных. Технологии квантовых коммуникаций к настоящему времени разработаны до стадии практического использования.

Главное их достоинство состоит в принципиальной невозможности тайного несанкционированного доступа к передаваемым данным – такая попытка будет гарантированно замечена, т.к. любое снятие данных в канале изменяет его состояние.

Примитивное объяснение может состоять в следующем. Квантовая передача данных предполагает доставку из А в Б фотонов, они – носители данных. Перехватить фотон в канале можно, но это бесполезно: шпион может выяснить значение (0/1) единственного бита. Фотон нельзя, не разрушив, ни прочесть, ни копировать, а реакция на вмешательство шпиона в канал передачи данных, изолирующая его от передаваемой информации, происходит мгновенно.

Вика Рябова

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Россия
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