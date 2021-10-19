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Вестник ГЛОНАСС

Эксперт: Внедрение беспилотников коренным образом пересмотрит экономику перевозок

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Татьяна Михеева
Татьяна Михеева.
Источник изображения: industry-hunter.com

Внедрение беспилотных автомобилей коренным образом пересмотрит экономику перевозок и удешевит поездки. Об этом в интервью журналу «Вестник ГЛОНАСС» заявила заведующая научно-исследовательским отделом комплексного развития транспорта ОАО «НИИАТ» Татьяна Михеева. 

Теоретически внедрение беспилотников коренным образом пересмотрит экономику перевозок и удешевит поездки для пользователей, сделав общественный транспорт и шеринговые сервисы еще доступнее и безопаснее, — сказала она.

По словам эксперта, есть вероятность, что помимо удешевления перевозок, также повысится безопасность за счет исключения человеческого фактора. Кроме того,  повысится скорость движения, так как заторы на дорогах и транспортные происшествия практически исчезнут.

Однако до сих пор остается проблема кибербезопасности, так как любую систему всегда можно взломать. 

Важно понимать, как быстро отреагируют на потенциальную опасность инженеры. Здесь также большую роль играет человеческий фактор, поскольку как бы хорошо не была выстроена архитектура приложения, всегда есть опасность, что пользователь может дать доступ злоумышленнику к системе непреднамеренно, — отметила Татьяна Михеева.

Она привела пример, что в каршеринге некоторое время существовала проблема использования поддельных аккаунтов, пользователи не хотели платить за услугу и покупали себе аккаунты, чтобы ездить бесплатно. Сейчас эта проблема решена. Но очевидно, что злоумышленники всегда найдут способ нанести вред системе.

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Кибербезопасность
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